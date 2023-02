La saison alternative propulsera le prix du Shiba Inu ensuite, voici ce à quoi les détenteurs de SHIB peuvent s’attendre | Cryptomonnaie

Le prix du Shiba Inu a généré des gains de 10% pour les détenteurs depuis le 3 février et une tendance à la baisse plus large du marché de la cryptomonnaie après la publication des données US Nonfarm Payrolls.

Les détenteurs à long terme du Dogecoin-killer refusent de se débarrasser de leurs avoirs SHIB tandis que les détenteurs à court terme qui détiennent le jeton pendant 4 semaines ou moins prennent des bénéfices.

Les adresses de portefeuille Shiba Inu détenant SHIB pendant un an ou plus ont constamment augmenté au cours de la dernière année, alimentant un récit haussier.

Shiba Inu, la deuxième pièce de mème la plus importante de l’écosystème crypto, a connu une augmentation massive de sa popularité parmi les détenteurs à long terme. Le prix SHIB a résisté à la tendance baissière du marché et a généré des gains de 12% pour les détenteurs depuis le 21 janvier.

Shiba Inu rapporte des gains à deux chiffres pour les détenteurs

Shiba Inu, le plus grand concurrent de pièces de monnaie meme de Dogecoin, a été témoin d’une augmentation massive du volume de SHIB détenus par des adresses de portefeuille depuis plus d’un an. Comme le montre le tableau ci-dessous, le nombre d’adresses de portefeuille détenant SHIB depuis plus d’un an a augmenté de manière constante au cours de l’année écoulée. Les croisiéristes, soit la catégorie des titulaires titulaires de la SHIB depuis moins de 12 mois ont diminué.

Alors que la communauté Shiba Inu attend le lancement de la solution de mise à l’échelle de couche 2 Shibarium, l’accumulation de SHIB par les détenteurs à long terme s’est accélérée.

Adresses Shiba Inu par temps de détention

Shiba Inu a été l’un des plus gros gagnants de vendredi, le tueur de Dogecoin se négocie près de son plus haut de trois mois. Malgré une baisse du marché mondial de la cryptomonnaie, SHIB a résisté à la tendance à la baisse à l’échelle du marché.

À quoi s’attendre de Shiba Inu?

La crypto-monnaie sur le thème Shiba-Inu continue de bénéficier d’une forte corrélation avec Bitcoin. Selon les données du traqueur de crypto-intelligence CoinGecko, SHIB est actuellement corrélé à 0,97 avec Bitcoin. La corrélation de la pièce meme avec BTC pourrait influencer négativement la tendance haussière de la pièce meme à moins que les traders ne poussent la pièce meme plus haut.

Après un retracement massif de Bitcoin dans une réaction instinctive des commerçants de crypto, BTC est de retour au niveau de 23 300 $. Shiba Inu est susceptible de maintenir sa tendance haussière si Bitcoin reste au-dessus du niveau psychologique clé de 23 000 $.

