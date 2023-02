Prédiction des prix de Cardano: les traders ADA se préparent à une reprise de la mousson | Cryptomonnaie

Le prix de Cardano atteint un nouveau sommet dans la tendance haussière à 0,4125 $.

ADA montre un schéma 1-2-1-2 qui pourrait déclencher un rallye beaucoup plus important.

L’invalidation de l’idée haussière pourrait survenir à partir d’une violation inférieure à 0,36 $.

Le prix de Cardano continue d’afficher une action de prix haussière qui pourrait être mal interprétée par les commerçants impatients. Cette thèse coud le récit à court terme avec le récent rallye de 40% de Cardanos dans le but de clarifier les choses pour les semaines à venir.

Le prix de Cardano monte en flèche

Le prix de Cardano est sur une tendance haussière depuis quelques semaines. Le 2 février, le jeton ADA a établi un nouveau sommet pour février à 0,4125 $, mais ce sommet a rencontré une résistance. Bien que la résistance puisse être interprétée comme un signe d’épuisement, les perspectives plus larges de Cardano depuis décembre justifient la lutte en cours. Si les aspects techniques sont corrects, ADA pourrait se lancer dans un mouvement beaucoup plus important.

Le prix Cardano se vend actuellement aux enchères à 0,403 $. L’un des indicateurs clés signalant qu’un mouvement potentiel à la hausse se profile à l’horizon est le schéma de montée en puissance 1-2-1-2 au sein de la tendance haussière actuelle. Ce modèle se produit lorsque le prix fait des bas et des hauts plus élevés de manière répétitive.

L’action des prix en escalier indique l’intérêt ouvert d’un actif parmi les robots algorithmiques, les day traders et les agents de l’argent intelligent. Au fur et à mesure que le modèle progresse, les mouvements de prix peuvent devenir plus intenses et volatils, créant un environnement où un grand mouvement pourrait se produire.

Un autre facteur à considérer est les divergences sur l’indice de force relative (RSI). Le RSI est un indicateur de momentum qui compare la profondeur des gains récents aux pertes récentes dans le but d’évaluer les conditions de surachat ou de survente d’un actif. Au moment de la rédaction de cet article, Cardano montre des divergences haussières dans le schéma 1-2-1-2 après avoir enfreint les conditions de surachat. Cela pourrait être interprété comme un signal de refroidissement avant que Cardano ne fasse sa prochaine étape.

Sur la base du modèle actuel de montée en puissance 1-2-1-2, Cardano pourrait voir de nouveaux gains dans un avenir proche. La zone de 0,45 $ représente une confluence de niveaux de résistance, de support et de liquidité non étiquetés remontant à septembre 2022.

Graphique ADA/USDT sur 1 jour

L’invalidation de la thèse baissière pourrait se produire à partir d’un plongeon sous la zone de support de 0,36 $. Si la violation devait se produire, le prix de Cardano pourrait baisser vers le niveau de support de 0,30 $, ce qui entraînerait une augmentation de 23 % par rapport à la valeur marchande actuelle d’ADA.

