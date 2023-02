Prédiction de prix du Lido Dao : les choses sont devenues sombres après le rapport optimiste sur l’emploi aux États-Unis, avec des pertes de 27 % prévues | Cryptomonnaie

Lido Dao a reçu un ferme rejet et voit les traders revenir en force.

LDO dans les cordes après qu’un très bon rapport sur l’emploi aux États-Unis se soit déchaîné contre les espoirs des boucles d’or.

Au vu des révisions à la hausse des chiffres précédents, la Fed a raison et les espoirs d’une baisse des taux cette année s’estompent.

Les traders de Lido Dao (LDO) ont reçu une douche très froide après le rapport sur l’emploi aux États-Unis vendredi. Bien que déjà jeudi, LDO ait reçu un rejet ferme après avoir grimpé en flèche, les baissiers semblent prendre le volant alors que l’indice de force relative indique davantage de baisse. Le risque est qu’une baisse des taux de la Réserve fédérale (Fed) pour plus tard cette année soit évaluée, ce qui indiquerait une mauvaise nouvelle pour les actifs à risque comme les crypto-monnaies, avec une baisse vers 1,7 $ dans les projections pour LDO.

Le prix du Lido Dao voit les traders effrayés par les choses à venir

Lido Dao peut dire au revoir à son objectif de prix à la hausse de 3 $ pour le moment, car de l’eau froide a été versée sur ce rallye après que le rapport sur l’emploi aux États-Unis a jeté une clé dans les travaux. Avec un chiffre très optimiste dépassant le chiffre le plus élevé de l’enquête économique, ainsi qu’une révision à la hausse ferme sur tous les fronts, la Fed semble cette fois sous-évaluer la situation. Avec des salaires exténuants et un plus grand nombre de personnes employées à des salaires plus élevés, cette spirale inflationniste n’est pas près de se terminer.

LDO obtient un coup de poing pour passer à la baisse et verra plus de baisse car les espoirs d’une baisse des taux plus tard cette année voient très peu de changements. Cette réévaluation de cette idée commerciale s’accompagne d’une vente massive d’actions et de crypto-monnaies. Avec seulement le pivot mensuel à 2 $, la route est ouverte pour une baisse de 27 % vers 1,7 $ pour se faire prendre à la fois par la moyenne mobile simple sur 55 jours et sur 200 jours.

Graphique journalier LDO/USD

Les marchés pourraient être vus balayer ce chiffre élevé à partir de la semaine prochaine alors que la poussière retombe au cours du week-end sur toutes les banques centrales et le nombre d’emplois aux États-Unis. Attendez-vous à un début hésitant avec un support à 2 $ prêt à fournir un déclencheur pour un rebond plus élevé. À la hausse, 3 $ pourraient être tirés par les cheveux, mais 2,8 $ devraient être testés.

