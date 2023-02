Prédiction hebdomadaires Bitcoin : les salaires non agricoles sur le radar après que le discours de Powell propulse BTC plus haut | Cryptomonnaie

Le prix du bitcoin confond les commerçants entre le marquage de 25 000 $ ou le retour à 18 600 $.

La masse salariale non agricole et les nouvelles liées à l’emploi donneront le ton du marché aujourd’hui.

Un retournement de l’obstacle de 25 000 $ dans un plancher de support pourrait alimenter les perspectives haussières en cours et propulser BTC à 30 000 $ ou plus.

Le prix du Bitcoin (BTC) est à un point d’inflexion alors qu’il continue de se rallier au milieu de multiples signaux de vente sur des périodes plus courtes. Le rapport sur la masse salariale non agricole (NFP), y compris le taux de chômage et les gains horaires moyens, devrait être annoncé le 3 février à 13h30 GMT. Cet événement macro à fort impact, comme le FOMC et les événements de décision sur les taux d’intérêt les 1er et 2 février, induira probablement des niveaux élevés de volatilité sur les marchés et contribuera à donner le ton pour le prochain mouvement.

À quoi s’attendre de la paie non agricole ?

Les économistes estiment que le rapport sur les emplois non agricoles montrera l’ajout de 185 000 emplois en janvier, contre 223 000 en décembre. Bien que cela se traduira par une baisse nette, si le chiffre réel est inférieur aux attentes, cela serait le signe d’un affaiblissement de l’économie et donc mauvais pour le dollar américain. Cela entraînerait par inadvertance un rallye des actifs à risque comme le Bitcoin puisque le BTC est inversement corrélé à l’USD.

Si le chiffre global du NFP dépasse les attentes, il serait positif pour le dollar américain et entraînerait donc une baisse des actifs à risque comme Bitcoin. Une telle lecture annulerait le récent rallye dont les crypto-monnaies ont été témoins après la réunion politique de la Réserve fédérale mercredi.

Alors que les chiffres du NFP sont ce à quoi les investisseurs prêtent le plus d’attention, d’autres éléments du rapport NFP, tels que le salaire horaire moyen et le taux de chômage, peuvent également contribuer à la volatilité du marché.

Actuellement, les économistes prévoient que les bénéfices devraient augmenter de 4,6 % à 4,9 % en glissement annuel. Cependant, ce n’est pas la réalité par rapport aux prédictions qui compte, mais dans quelle mesure les chiffres réels s’écartent des attentes qui font bouger le marché.

Gains horaires moyens et taux de chômage

Le salaire horaire moyen est un indicateur significatif de l’inflation des coûts de main-d’œuvre et de l’étroitesse des marchés du travail. Une grande différence entre la réalité et les attentes dans la région positive serait positive pour le dollar américain et donc baissière pour les actifs à risque comme les marchés boursiers et le Bitcoin.

Le troisième élément important est le taux de chômage ; il fournit une image complète lorsqu’il est combiné avec les principaux numéros NFP. Si ce ratio est plus élevé, cela indique qu’il y a plus de chômeurs et est généralement considéré comme un signe négatif pour l’économie. Une baisse du chiffre est représentative d’une économie plus forte et donc positive pour l’USD et baissière pour les actifs à risque.

Actuellement, le taux de chômage devrait atteindre 3,6 % en janvier 2023, ce qui est supérieur aux 3,5 % du mois précédent. Si le nombre réel est encore plus élevé que prévu – et de grande ampleur – l’impact pourrait être négatif pour le dollar américain mais positif pour les marchés de la cryptomonnaie.

Les investisseurs doivent noter que le taux de chômage à lui seul ne peut pas déterminer les mouvements du marché et doit être combiné avec un titre, la masse salariale non agricole, pour obtenir une meilleure image.

Le prix du Bitcoin s’est redressé après la réunion du FOMC, pourquoi ?

Le prix du bitcoin oscillait autour de 23 000 dollars avant que la Réserve fédérale américaine n’augmente ses taux d’intérêt de 25 points de base le 31 janvier, mais a ensuite augmenté de 5,1 % après l’annonce. Dans son discours, le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, a adopté un ton belliciste, mais certains commentaires pacifistes ont pris le pas, provoquant un rallye parmi les actifs à risque.

L’un des commentaires les plus significatifs de Powell était que c’était la première fois que la Fed remarquait « le début d’un processus désinflationniste ».

Le président de la Fed a également mentionné que le conseil des gouverneurs ne voyait pas la nécessité de resserrer excessivement la politique.

Powell a mentionné que l’inflation dans le secteur des biens connaissait une baisse notable, cependant, d’autres secteurs étaient toujours en proie à une inflation élevée. La Fed a mentionné qu’elle devrait attendre plus de données pour voir si la direction ou la trajectoire de sa politique doit changer.

Un regard sur le ventre des marchés de la cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin offre une perspective ambiguë. Bien que BTC semble être prêt à retracer sur une période hebdomadaire, de trois jours et quotidienne, il pourrait encore y avoir une montée à 25 000 $. Si les haussiers parviennent à renverser ce niveau psychologique et à le maintenir au-dessus, cela contournerait l’intention des baissiers.

Sur le graphique hebdomadaire, le prix du Bitcoin se rapproche de la moyenne mobile simple (SMA) sur 200 semaines à 24 836 $, ce qui coïncide avec le niveau de résistance de la tendance statistique de l’indicateur d’inversion de moment (MRI) (ligne pointillée rouge) à environ 25 000 $.

Un rejet à 25 000 $ pourrait faire baisser l’indice de force relative (RSI), qui semble déjà prêt pour un recul vers le point médian à 50.

Le graphique sur trois jours ajoute de la crédibilité à cet obstacle, qui indique également la ligne de risque de l’IRM (bleue) à 25 000 $.

Sur le graphique journalier, le prix du Bitcoin se situe confortablement au-dessus d’un niveau de résistance récemment inversé à environ 22 900 $. Une nouvelle poussée jusqu’à 25 000 $ est certainement probable sur le graphique journalier, surtout si l’événement NFP déclenche une perspective haussière.

Par conséquent, le cluster de résistance de 25 000 $ jouera un rôle crucial pour déterminer si les vendeurs prendront le contrôle. Dans le cas d’un coup d’État réussi qui place les vendeurs sur le trône, le prix du Bitcoin est susceptible de trouver un support entre 21 000 $ et 18 600 $.

Une violation du niveau de support critique à 18 600 $ pourrait entraîner une chute de BTC vers le support de tendance de l’état de l’IRM (ligne pointillée verte) à 16 499 $.

Graphique BTC 1 semaine, 3 jours, 1 jour

Alors que les perspectives baissières semblent dépendre de 25 000 $, une augmentation de la pression d’achat due à l’événement NFP pourrait brouiller les plans des vendeurs.

Si ce pic d’élan haussier pousse le prix du Bitcoin à transformer ledit obstacle en un plancher de support, cela invalidera la thèse baissière et déclenchera potentiellement un rallye vers le prochain blocus significatif à 30 000 $.

