Mouvements des grandes baleines dans les altcoins Loopring, AAVE, DYDX, CRV alarment les investisseurs en crypto | Cryptomonnaie

Les transactions de baleines apparaissent sur les réseaux altcoin de Loopring, AAVE, DYDX et CRV, signalant la volatilité de ces actifs.

Les experts pensent que les transactions à volume élevé par les baleines sont des signaux d’alarme qui impliquent des sorties extrêmes ou une redistribution des avoirs en altcoins.

Les prix de l’AAVE et du Loopring ont subi une baisse après le pic d’activité des baleines.

Les prix des altcoins se sont redressés en janvier 2023, le mois le plus performant pour les crypto-monnaies depuis octobre 2021. Les baleines ont augmenté leur activité dans les altcoins Loopring (LRC), Aave (AAVE), DYDX et Curve (CRV).

Un pic des activités des baleines pourrait indiquer une vente ou une augmentation de la volatilité parmi les altcoins.

L’activité des baleines dans les altcoins lève des drapeaux rouges, voici ce que cela indique pour Loopring et AAVE

Les altcoins se sont redressés au début de 2023, doublant leur capitalisation boursière et générant des gains massifs pour les détenteurs. Fait intéressant, les grands investisseurs de portefeuille ont augmenté leur activité dans les altcoins Loopring, Aave, DYDX et Curve. Dans ces quatre altcoins, les experts ont noté la plus forte activité des baleines.

Alors que l’activité des baleines est généralement corrélée à une vente ou à une redistribution de jetons, c’est un signal d’alarme si le prix de l’altcoin baisse. Le prix du Loopring a généré des gains de 113% pour les détenteurs au cours du mois dernier. Au cours des dernières 48 heures, le nombre de transactions de baleines d’une valeur supérieure à 100 000 $ a explosé sur le réseau Loopring (LRC).

Avec le pic des transactions de baleines, le graphique LRC montre des signes mineurs de correction. Le prix du LRC a baissé de près de 4 % au cours des dernières 24 heures.

Transactions de baleines sur Loopring vs prix

L’activité baleinière à Aave n’est pas tout à fait au niveau de Loopring. Après une hausse des prix de 65 % dans l’AAVE tout au long du mois de janvier, il y a eu trois pics importants de transactions de baleines au cours des deux dernières semaines. Le plus grand a coïncidé avec un sommet local du prix AAVE. Les experts du traqueur de crypto-intelligence Santiment considèrent cela comme un drapeau rouge.

Le pic des transactions AAVE Whale coïncide avec le sommet des prix locaux

Le pic le plus important des transactions de baleines le 16 janvier coïncide avec un sommet local du prix AAVE, comme le montre le graphique ci-dessus.

Le pic des transactions de baleines sur CRV indique que le prix local est le plus élevé

Alors que Curve a récemment noté 128 transactions de baleines, ce pic n’est pas aussi élevé que celui observé en janvier. Malgré cela, selon les experts de Curve, les pics de transactions de baleines ont consécutivement coïncidé avec des sommets de prix à court terme quatre fois de suite. Cela fait du pic de transaction des baleines un indicateur fiable d’un sommet de prix dans le CRV.

Nombre de transactions de baleines dans CRV (> 100 000 $)

Sur CRV, les baleines sont connues pour prendre des bénéfices et quitter les sommets locaux. Une augmentation de l’activité des grands investisseurs de portefeuille aide donc les traders à décider de réaffecter leurs avoirs en portefeuille ou d’accumuler davantage d’altcoins. En cas de CRV, l’augmentation des transactions de baleines est une opportunité de prendre des bénéfices et de sortir avant la baisse.

