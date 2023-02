Le prix d’Uniswap pourrait chuter de 30% alors qu’UNI forme un modèle d’échec de swing baissier | Cryptomonnaie

Le prix Uniswap a tenté de renverser l’obstacle de 7,22 $ mais a fait face à une vente, ce qui a entraîné un modèle d’échec de swing.

Cette évolution pourrait entraîner un effondrement de 20 % à 5,74 $, et potentiellement plus bas si les baissiers continuent de se déchaîner.

L’invalidation de cette perspective baissière se produira si UNI peut transformer la zone de demande à 7,77 $ en un plancher de support.

Le prix Uniswap montre une tendance à la hausse constante avec des hauts et des bas plus élevés. Bien que cette perspective à elle seule puisse inspirer confiance à un investisseur profane, un examen plus approfondi révèle une faiblesse. Les acteurs du marché doivent être prudents car un renversement de tendance pourrait se préparer.

Le prix Uniswap prêt à faire demi-tour

Le prix d’Uniswap était compris entre 4,95 $ et 6,34 $ de novembre 2022 à janvier 2023. À partir du 13 janvier, UNI a lancé sa tendance à la hausse lente mais régulière qui a produit quatre hauts et trois bas plus élevés. En conséquence, l’altcoin a gonflé de 24% en moins de trois semaines.

Le dernier pic de pression d’achat s’est produit le 2 février, sous la barre des 7,22 dollars. Cette évolution a fait grimper le prix d’Uniswap de 6,84 %, mais le chandelier de douze heures s’est clôturé en dessous du niveau susmentionné, créant un Swing Failure Pattern (SFP). Un tel mouvement est un signe de manipulation pour éliminer les premiers shorts ou traders en poussant l’actif au-dessus d’un niveau de résistance crucial.

En particulier, ce SFP est baissier et est précédé d’un retournement de tendance. Deux autres SFP baissiers peuvent être vus le 15 novembre et le 2 décembre 2022, où le prix Uniswap a tenté de franchir un fort niveau de résistance à 6,34 $ mais a échoué et a produit un chandelier de douze heures juste en dessous.

Ces deux fois, UNI a chuté de 20 % et a établi des creux égaux à 4,95 $. Maintenant que le prix Uniswap a produit un autre SFP baissier, une correction du niveau de support immédiat à 6,35 $ semble probable. Le fait que ce SFP se produit à l’intérieur d’une zone d’approvisionnement quotidienne, s’étendant de 6,81 $ à 7,77 $, ajoute de la crédibilité à ces perspectives baissières.

Si la structure de 6,35 $ se brise, le niveau crucial suivant est de 5,74 $, soit environ 20 % de la position actuelle d’UNI à 7,10 $. Dans un cas désastreux, le prix d’Uniswap pourrait balayer les creux égaux à 4,95 $, signalant un crash de 30 %.

Graphique UNI/USDT sur 1 jour

Bien que les perspectives baissières soient suffisamment étayées, les investisseurs doivent surveiller de près l’annonce de la masse salariale non agricole aujourd’hui. Si ce macro-événement est positif, il pourrait potentiellement déclencher une augmentation de la pression d’achat pour le prix du Bitcoin et les altcoins en tant qu’extension, y compris le prix Uniswap.

Dans un tel cas, si le prix Uniswap renversait la limite supérieure de la zone de demande à 7,77 $ dans un plancher de support, cela invaliderait la thèse baissière et déclencherait potentiellement une montée à 7,96 $.

