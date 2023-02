Les rassemblements au point mort de Dogecoin et Shiba Inu signifient-ils que la tendance memecoin est morte ? | Cryptomonnaie

En l’absence de flux de nouvelles shill et haussier, DOGE et SHIB ont eu du mal à suivre le rallye plus large du marché de la cryptomonnaie qui s’est produit en janvier.

Le phénomène du memecoin ne s’est pas avéré aussi efficace lors du rallye du marché de la cryptomonnaie du début de l’année le mois dernier, car les gains des principales crypto-monnaies de cette catégorie ont à peine surpassé le Bitcoin. Le gain mensuel de BTC s’est établi à 44,5 %, tandis que les deux principales pièces basées sur les mèmes DOGE et SHIB ont respectivement gagné 27 % et 40,7 %.

Top meme-coins par capitalisation boursière totale. Source : CoinMarketCap

Doge a besoin d’un catalyseur de marché

Dogecoin perd de sa popularité car son partisan le plus éminent, Elon Musk, développerait une pièce de monnaie Twitter indépendante au lieu d’intégrer sa crypto-monnaie préférée à la plate-forme de médias sociaux appartenant à l’entrepreneur.

Pendant la plus grande partie de 2022, DOGE/USD a mal performé, sauf quand Elon Musk a acquis Twitter. L’acquisition a suscité des espoirs dans la communauté Dogecoin quant à l’utilisation accrue de la crypto-monnaie.

Cependant, sans aucune annonce ou rapport tangible de Twitter faisant allusion à l’utilisation de Dogecoin, la flambée des prix de 100 % à partir d’octobre 2022 s’est inversée au cours des deux mois suivants. Le volume de recherche Google pour le jeton a également diminué depuis le premier trimestre 2022.

Dogecoin perd de sa popularité car son partisan le plus éminent, Elon Musk, développerait une pièce de monnaie Twitter indépendante au lieu d’intégrer sa crypto-monnaie préférée à la plate-forme de médias sociaux appartenant à l’entrepreneur.

Pendant la plus grande partie de 2022, DOGE/USD a mal performé, sauf quand Elon Musk a acquis Twitter. L’acquisition a suscité des espoirs dans la communauté Dogecoin quant à l’utilisation accrue de la crypto-monnaie.

Cependant, sans aucune annonce ou rapport tangible de Twitter faisant allusion à l’utilisation de Dogecoin, la flambée des prix de 100 % à partir d’octobre 2022 s’est inversée au cours des deux mois suivants. Le volume de recherche Google pour le jeton a également diminué depuis le premier trimestre 2022.

Le ratio NVT pour Dogecoin. Source : Coinmetrics

Score des tendances Google pour « Dogecoin » et « Shiba Inu » Source : Google Trends

Un autre facteur qui a influencé le prix de DOGE l’année dernière a été le lancement de Dogechain. Une blockchain compatible EVM qui utilise DOGE comme jeton de paiement de gaz. Cependant, Dogechain n’a pas réussi à attirer les utilisateurs, devenant un lieu principalement pour le commerce de « shitcoin ». Actuellement, moins de 1% de DOGE est ponté sur Dogechain.

Enfin, les données en chaîne pour Dogecoin suggèrent que le prix pourrait être trop cher. La métrique du rapport valeur réseau / valeur de transaction (NVT) est un rapport cours / bénéfice équivalent pour les marchés de la crypto-monnaie. La métrique mesure le ratio de la capitalisation boursière du jeton par rapport à son volume de transactions. Un volume de transactions plus élevé par rapport à la valeur de marché correspond à de faibles lectures NVT.

Le graphique NVT historique de Coinmetrics de Dogecoin suggère que le jeton pourrait être trop cher. Au cours des huit dernières années, le ratio NFT a oscillé entre 10 et 100, avec quelques valeurs aberrantes lors de marchés haussiers. La métrique NVT de Dogecoin n’a pas atteint le bas de sa fourchette à long terme depuis la mi-2021, ce qui l’expose à plus de risque de baisse.

Le ratio NVT pour Dogecoin. Source : Coinmetrics

La première et la plus préférée des pièces de mème d’Internet nécessiterait un catalyseur comme un tweet d’Elon Musk, ou un changement radical dans la tokenomics ou les fondamentaux du jeton pour relancer une course positive à court terme.

Tableau des prix quotidiens DOGE/USD. Source : TradingView

Dogecoin se négocie dans une fourchette comprise entre 0,07 $ et 0,19 $ depuis juin 2019. Une cassure de la fourchette pourrait voir un élan continu dans le sens de la cassure.

La stratégie de création de marque de Shiba Inu pourrait ne pas suffire

Comme Dogecoin, l’affaiblissement du récit de la pièce meme a affecté la force d’achat de Shiba Inu. La deuxième plus grande pièce de mème a travaillé sur l’amélioration de la valeur de la marque Shiba Inu en formant des partenariats avec des marques de vêtements comme Bugatti Group et le designer anglais John Richmond.

Le score Google Trend de Shiba Inu montre un schéma déprimant similaire depuis le début de 2022 à celui de Dogecoin, sans pics de volume de recherche depuis que la crypto bull mania de 2021 s’est calmée au premier trimestre 2022.

Comme Dogecoin, la communauté Shiba possède également une blockchain indépendante, Shibarium, qui appartient à la communauté Shiba. Cependant, le jeton payant de la blockchain est BONE au lieu de SHIB, ce qui n’apporte aucune valeur réelle aux détenteurs de jetons de SHIB.

Le solde total de SHIB sur les échanges cryptomonnaies a bondi plus tôt en janvier, ce qui est un signe négatif, exposant le jeton à davantage de ventes. Au contraire, les portefeuilles d’argent intelligents identifiés par Nansen ont légèrement augmenté leurs avoirs le 25 janvier, ce qui pourrait renforcer le récent rallye.

Solde de jetons sur les échanges. Source : Nansen

Sur une période hebdomadaire, le jeton se négocie entre 0,00000825 $ et 0,00001794 $. Une cassure de cette fourchette verra probablement un fort mouvement dans la direction de la cassure. Le point médian de la fourchette à 0,00001200 $ agit également comme un niveau de résistance pour les acheteurs.

Graphique des prix quotidiens SHIB/USD. Source : TradingView

Alors que les meilleurs jetons mèmes ont vu leur élan s’estomper, le jeton BONK de Floki Inu et Solana a connu des parcours impressionnants en janvier grâce à une hausse du prix SOL et à une amélioration de la tokenomics avec Floki Inu. La communauté Floki a voté pour brûler 100 millions de dollars de jetons FLOKI, ce qui a presque doublé son prix le 29 janvier.

De manière générale, il semble que le phénomène des pièces meme de 2021 ait considérablement perdu de son élan. Alors que les pièces meme évoluent avec le reste du marché, leurs performances ont été moyennes. Les améliorations des projets par l’équipe ou la communauté sont devenues indispensables pour faire remonter ces jetons.

Retrouvez un Top 3 de cryptos à acheter et garder en 2023 dans cette vidéo :