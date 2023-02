Analyse des prix de Terra Classic : la négativité pure et simple de Ray Dalio sur l’existence de la cryptomonnaie est une mauvaise communication pour LUNC | Cryptomonnaie

Terra Classic tente de conserver de faibles gains après la décision sur les taux de la Fed mercredi.

LUNC voit des vents contraires venir de l’investisseur gourou Ray Dalio de Bridgewater.

Les commentaires négatifs et les perspectives de Dalio atténuent l’humeur positive.

Terra Classic (LUNC) n’a pu enregistrer qu’un gain d’environ 1,4 % à la suite de la réunion de la Réserve fédérale de mercredi soir, qui a déclenché des hausses dans toutes les classes d’actifs à risque. Le plus grand gagnant de la soirée a été l’EUR/USD, car il s’est échangé à plus de 1 % et a cassé 1,10 à la hausse. Aussi brillant que soit l’avenir hier soir, il commence à devenir sombre alors que la Banque d’Angleterre et la Banque centrale européenne sont sur le point de publier une histoire moins positive. L’investisseur gourou Ray Dalio s’est alors montré très sceptique sur une question concernant les crypto-monnaies.

Terra Classic est toujours contrôlé par une ligne de tendance baissière

Terra Classic aurait pu suivre les actifs à risque tels que les actions à la hausse après la fin de la conférence de presse du président de la Fed, Powell. Les marchés ont perçu son message et sa petite hausse de taux comme une bonne chose, confirmant la perception des marchés selon laquelle les hausses de taux sont presque terminées. Bien que Powell ait repoussé la baisse des taux d’intérêt prévue par les marchés vers la fin de 2023, il n’a pas fermement sapé ni remis en question cette éventuelle baisse des taux.

LUNC ce jeudi voit un tout autre sentiment surgir alors que la Banque d’Angleterre est assez baissière sur les perspectives économiques de la Grande-Bretagne. Les crypto-monnaies sont pointées du doigt car Ray Dalio a même remis en question l’existence de crypto-monnaies dans quelques années, ce qui ajoute au sentiment baissier. Attendez-vous à ce que le prix de Terra Classic reçoive un rejet contre cette ligne de tendance descendante rouge et voit l’action des prix revenir vers 0,000160000 $.

Graphique journalier LUNC/USD

Si la Banque centrale européenne publie un message similaire à celui de la Fed mercredi, les actifs à risque pourraient à nouveau se redresser. Les traders peuvent percer cette ligne de tendance descendante rouge et briser la force baissière. Une montée complète vers 0,000195000 $ est un peu trop loin, mais la zone proche de 0,000185000 $ semble intéressante. Par ailleurs, un rallye de l’EUR/USD à la hausse indiquerait peut-être plus de hausse dans les semaines à venir.

