Chainlink Prix Analysis : pourquoi il est si important d’entendre ce que Lagarde et la BCE ont à dire | Cryptomonnaie

Prix ​​Chainlink dans un scénario négatif qui pourrait voir ce rallye s’arrêter.

LINK est exposé à la décision sur les taux de la BCE cet après-midi avec le risque d’un renforcement du dollar américain.

Attendez-vous à voir la BCE rater la cible et déclencher une vente massive sur les marchés, annulant ainsi la décision de mercredi.

Le prix de Chainlink (LINK) n’est pas au bon endroit du graphique après la décision sur les taux de la Fed de mercredi. Une pause du triple top aurait été idéale car les traders semblent maintenant avoir perdu tout intérêt et leur moral, et une baisse de la recherche de support pourrait être à portée de main. Attendez-vous à ce que la BCE soit le catalyseur et ramène l’action des prix à 6,50 $.

Le prix Chainlink n’a gagné que 3% sur le dos de la Fed au lieu des 8% prévus

Le prix Chainlink est désormais menacé par la prochaine décision de la banque centrale. Si la Banque d’Angleterre est exclue de l’analyse, la Banque centrale européenne (BCE) et sa présidente, Christine Lagarde, pourraient devenir la force contracyclique de cette semaine volatile. Bien que la BCE s’apprête à augmenter de 50 points de base et que l’inflation reste élevée, en Italie, l’inflation a chuté et le chiffre combiné de l’inflation européenne est ressorti inférieur à celui du mois dernier.

Le risque pour LINK est que la BCE se félicite jeudi après-midi de ce qu’elle a réalisé jusqu’à présent, et les marchés pourraient percevoir cela comme trop tôt pour déjà crier victoire. La bonne nouvelle que Lagarde tentera de présenter devant la caméra incitera les marchés à deviner et effacera tous les gains de mercredi soir, LINK risquant de retomber à 6,50 $ et d’atteindre un nouveau plus bas cette semaine.

Graphique journalier LINK/USD

Si la BCE devient carrément belliciste avec son annonce, les marchés applaudiront le contrôle étroit de la banque centrale. En gagnant en crédibilité, les actifs à risque monteront encore un peu plus haut, certainement si Lagarde fournit des indications prospectives. Attendez-vous à une cassure au-dessus de 7,50 $ avec 8,00 $ comme candidat psychologique pour l’objectif de prix proche idéal.

