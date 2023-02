Les traders Bitcoin doivent récupérer ces 2 niveaux alors que la «croix de la mort» se profile toujours | Cryptomonnaie

Bitcoin BTC en baisse de 23 787 $ fait face à un test de résistance à l’évier ou à la nage pour confirmer sa « macro évasion », selon une nouvelle analyse.

Dans un tweet du 2 février, la ressource de surveillance en chaîne Material Indicators a signalé des niveaux clés à basculer vers le support après que le BTC / USD ait dépassé 24 000 $.

Le prix du Bitcoin se prépare pour la confrontation des lignes de tendance

Dans ce qui a finalement été une aubaine pour les traders Bitcoin, la Réserve fédérale des États-Unis a livré ce que les commerçants à risque voulaient entendre le 1er février.

Avec le président Jerome Powell utilisant le mot « désinflation », les espoirs ont immédiatement commencé à parier sur des hausses de taux se terminant plus tôt et des conditions monétaires plus faciles revenant à leur place.

L’ambiance était palpable à travers la crypto, avec l’action des prix BTC inversant une baisse initiale pour voir de nouveaux sommets de six mois de 24 250 $ sur Bitstamp.

Alors qu’une correction ultérieure a fait chuter la plus grande crypto-monnaie d’environ 500 $, l’ambiance est restée dynamique depuis.

Cependant, pour que les bons moments se poursuivent, Material Indicators estime que le BTC / USD doit maintenant s’attaquer à deux lignes de tendance, qui ont formé une résistance pendant une grande partie de 2022.

Il s’agit des moyennes mobiles (WMA) sur 50 semaines et 200 semaines, les traders n’ayant pas réussi à les retester jusqu’à présent, sans parler de les retourner pour les soutenir.

Les 50WMA et 200WMA s’élèvent actuellement à 25 345 $ et 24 837 $, respectivement, confirment les données de Cointelegraph Markets Pro et TradingView.

« [BTC] doit tester les moyennes mobiles clés pour confirmer la cassure macro ou la contrefaçon », indique une partie du commentaire.

Un graphique ci-joint montrait l’état du carnet de commandes de Binance à l’époque, la résistance augmentant pour permettre au prix au comptant d’augmenter avec lui. Comme Cointelegraph l’a rapporté, ce phénomène s’était déjà produit avant l’événement de la Fed.

Tableau annoté des données du carnet de commandes BTC/USD (Binance). Source : Indicateurs de matériaux/Twitter

Poursuivant, Material Indicators a décrit la flambée des prix de la BTC qui a suivi comme un « troupeau de traders se précipitant à travers la porte » en l’absence de pression de résistance.

« Que cela mène à l’abattoir ou à la maison de vente aux enchères à déterminer aux 50WMA et 200WMA », a-t-il ajouté.

« Signes Toppy » et « jokers »

Actuellement, le BTC/USD a passé plus longtemps que jamais sous la barre des 200 WMA, un aspect clé de son marché baissier de 2022, qui l’a distingué des autres dans son histoire.

De plus, les deux WMA en question forment ce que l’on appelle une «croix de la mort», où le 50WMA en chute passe sous le 200WMA.

Si cela devait se produire, les analystes craignent que cela n’engendre de nouveaux inconvénients, comme c’était le cas auparavant avec des événements sur des périodes plus courtes,

« Il ne fait aucun doute que les actifs à risque ont été corrélés, mais BTC a surperformé TradFi en janvier avec un rallye de 40% », a commenté le co-fondateur de Material Indicators, Keith Alan, avant la Fed.

«Maintenant, SPX a un triple sommet sur le mensuel et BTC se dirige vers une croix de la mort sur l’hebdomadaire. Ce sont des signes décevants, mais la FED, la FANG et le marché du travail ont des jokers.

Graphique bougie BTC/USD 1 semaine (Bitstamp) avec 50, 200MA. Source : TradingView

Retrouvez un Top 3 de cryptos à acheter et garder en 2023 dans cette vidéo :