Le prix Ethereum doit surmonter cet obstacle pour reprendre le rallye haussier ETH en février 2023 | Cryptomonnaie

Le prix d’Ethereum a connu une course de 30 % en janvier 2023 ; il reste à voir si l’altcoin maintiendra ses gains en février.

La hausse de taux réduite de 25 points de base de la Réserve fédérale américaine et la complaisance de Powell semblent avoir été prises en compte, rapportant 5,5 % pour l’ETH.

Les experts estiment que le sentiment haussier des détenteurs d’Ethereum s’est considérablement affaibli au cours des dernières semaines, ce qui pourrait faire baisser le prix de l’ETH.

Le prix d’Ethereum a augmenté de 5,5 % du jour au lendemain ; dans ce qui pourrait être un débordement des gains de 30% de l’altcoin en janvier. L’ETH a continué de générer des gains pour les détenteurs en réponse aux résultats du FOMC de février de la Fed mercredi.

Alors que l’on s’attendait généralement à ce que les membres du conseil d’administration de la Fed augmentent les taux d’intérêt d’une hausse inférieure à 25 points de base, les investisseurs ont été surpris par la déclaration du président de la Fed, Jerome Powell, selon laquelle « Pour la première fois, nous pouvons déclarer qu’un processus déflationniste a commencé », ce qui suggérait ils étaient sur le point de mettre fin au processus de resserrement.

Les indicateurs techniques signalent un affaiblissement du sentiment haussier parmi les détenteurs d’Ethereum, un autre facteur qui pourrait faire baisser les prix des ETH en février.

Lisez aussi : Le META de Mark Zuckerberg en hausse de 20 % après les bénéfices, les investisseurs peuvent-ils s’attendre à des effets d’entraînement dans le métaverse de la crypto ?

Le sentiment haussier des détenteurs d’Ethereum s’estompe ; L’ETH peut-elle maintenir son rallye?

Ethereum, la deuxième plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière, a connu une impressionnante hausse de prix de 30% en janvier, aux côtés de Bitcoin. En 31 jours, l’ETH a effacé les pertes du crash de l’échange FTX de novembre. La hausse des prix de l’altcoin a effacé les pertes de l’implosion inattendue de l’échange FTX et du marché baissier prolongé de 2022.

Fait intéressant, les prises de bénéfices sur Ethereum se sont intensifiées le 30 janvier et les détenteurs d’ETH ont perdu une partie (sinon la totalité) de leurs avoirs en février. Les experts affirment que l’indicateur Aroon de l’ETH révèle un affaiblissement du sentiment haussier.

L’indicateur Aroon est un indicateur technique utilisé pour identifier les changements de tendance et la force d’une tendance. L’idée est que les fortes tendances haussières verront régulièrement de nouveaux sommets, et les fortes tendances baissières verront régulièrement de nouveaux creux. L’indicateur signale quand cela se produit.

La ligne « Aroon up » mesure la force de la tendance haussière, et la ligne « Aroon down » mesure la force de la tendance baissière. Sur le graphique journalier, l’indicateur Aroon révèle que le sentiment haussier s’est considérablement affaibli au cours des dernières semaines. La ligne Aroon Up a été repérée à 21,43%.

Tableau des prix ETH/USD

Habituellement, lorsque la ligne Aroon Up approche de zéro, cela suggère une faible tendance haussière et un sommet récent lointain. Cela soutient le récit d’un éventuel renversement de tendance dans Ethereum.

Ethereum surfe actuellement sur le sentiment haussier de la vision accommodante de Powell et de sa forte reprise en janvier. Cependant, une baisse sous le support au niveau de retracement de Fibonacci de 23,6 % à 1587,20 $ pourrait invalider la thèse haussière.

Tableau des prix ETH/USDT 1D

Comme le montre le graphique ci-dessus, Ethereum a rompu sa tendance baissière de plusieurs mois de mai à janvier 2023. Le prix de l’altcoin a grimpé de manière constante, dans un coin d’élargissement ascendant, avec un objectif de cassure à la baisse à B (1 098,48 $) et un objectif de cassure à la hausse à C (2 009,70 $), en utilisant la règle de mesure du trader et analyste vétéran Thomas Bullkowski.

Les moyennes mobiles exponentielles (EMA) sur 200 et 50 jours d’Ethereum agissent comme des supports clés pour l’altcoin à 1 520,23 $ et 1 453,31 $. Le niveau de retracement de Fibonacci de 38,2 % à 1 957 $ est une résistance clé avant qu’Ethereum n’atteigne un objectif de cassure à la hausse de 2 009,70 $.

L’indice de force relative (RSI), un indicateur de momentum se lit actuellement à 64,66, le RSI est donc en dessous de la zone de surachat à 70. Cela implique qu’il y a de la place pour un rallye du prix Ethereum, mais la divergence baissière du RSI signale une tendance haussière affaiblissante, similaire à la conclusion de l’indicateur Aroon.

Les traders doivent faire preuve d’un optimisme prudent lorsqu’ils ajoutent à leurs positions sur les ETH, car il existe une probabilité d’inversion de tendance en février 2023, tandis que la vision à court terme reste haussière.

Retrouvez un Top 3 de cryptos à acheter et garder en 2023 dans cette vidéo :