Le ton belliciste de la Fed conduira-t-il les gains d’altcoin d’une falaise? | Cryptomonnaie

MAGIC, Optimism et Stargate Finance ont rebondi au-delà de 20% après la réunion politique de la Réserve fédérale américaine mercredi.

Alors que MAGIC et Optimism entrent dans des phases de découverte des prix, STG a encore un long chemin à parcourir.

Les rallyes, bien qu’impressionnants pour les trois altcoins, sont confrontés à des obstacles cruciaux et pourraient déclencher une correction.

Optimism (OP), MAGIC (MAGIC) et Stargate Finance (STG) sont les meilleurs gagnants des dernières 24 heures. Le rallye de ces altcoins peut être attribué à la volatilité générée par la décision sur les taux d’intérêt et la réunion politique de la Fed qui a eu lieu mercredi.

Le discours du président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, a mentionné que les taux vont rester élevés et que leur objectif d’inflation est de 2 %. Malgré la hausse des taux de 25 points de base, le ton belliciste de Powell est bon pour le dollar américain et est susceptible de déclencher une vente massive d’actifs à risque comme le Bitcoin et les actions.

Par conséquent, les acteurs du marché doivent être prudents avec ce rallye de la chaise musicale car il pourrait se terminer bientôt, laissant les investisseurs détenir les sacs d’altcoin ou pire, obtenir une marge appelée.

Les altcoins peuvent-ils conserver leurs gains ?

MAGIC a les gains les plus élevés de 37% parmi les trois altcoins. Stargate Finance arrive en deuxième position avec 34 % et Optimisme avec 28 %. Bien que les rendements de ces altcoins soient impressionnants, les investisseurs doivent être prudents car Bitcoin, la plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière, montre des fissures dans son armure.

Jetons un coup d’œil à MAGIC altcoin et à quoi s’attendre de son action sur les prix.

Le prix MAGIC a atteint un sommet historique de 1,787 $ le 2 février, mais le chandelier quotidien de 29 % qui le précède est un mouvement impressionnant. En utilisant l’outil d’extension de Fibonacci basé sur les tendances, les investisseurs peuvent noter que le prochain obstacle est d’environ 1,90 $, ce qui correspond au niveau d’extension de Fibonacci à 100 %.

En fonction de la clôture quotidienne du chandelier du 2 février, les investisseurs peuvent décider s’ils veulent sauter sur une position longue ou courte.

MAGIC/USDT 1 jour

Si le chandelier actuel se transforme en doji, la probabilité d’un renversement devient élevée. Dans un tel cas, MAGIC pourrait revenir au niveau de retracement de Fibonacci de 50 % à 1,57 $.

Le prix de Stargate Finance a atteint un sommet de 34 % après la réunion du FOMC. Ce faisant, STG a marqué le niveau de résistance de la tendance de l’état à 0,800 $. S’il y a un rejet massif, provoquant un petit corps pour un chandelier journalier ou s’il bascule dans un chandelier baissier, cela indique une prise de profit. Dans un tel cas, Stargate Finance pourrait assister à un prélèvement de 15 %, le faisant chuter à 0,658 $.

Graphique STG/USDT sur 1 jour

D’un autre côté, si 0,800 $ est basculé dans un plancher de support, le prochain obstacle pour STG est de 14 % à 0,914 $.

Le prix de l’optimisme a atteint un sommet historique de 2,81 $, mais le chandelier quotidien est déjà passé au rouge, ce qui dénote un pic de pression de vente. La poursuite des prises de bénéfices entraînera une baisse de 11 % à 2,38 $, ce qui correspond au niveau de retracement de Fibonacci de 50 %.

Graphique OP/USDT sur 1 jour

Bien que peu probable, une pression d’achat soutenue qui transforme l’obstacle de 2,81 $ en un plancher de support pourrait voir le prix de l’OP atteindre le niveau d’extension de Fibonacci de 127,2 % à 3,10 $, marquant un autre sommet historique.

