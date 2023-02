Prédiction du prix Dogecoin: DOGE en baisse de 4% mais le potentiel de rallye reste fort | Cryptomonnaie

Le prix du Dogecoin a baissé de 4 % le 1er février.

La tendance haussière reste intacte malgré la vente, avec des objectifs haussiers proches de 0,10 $.

L’invalidation de la thèse haussière découlerait d’un dépassement inférieur à 0,087 $.

Le prix Dogecoin a connu un afflux de volatilité au cours des deux derniers jours. Malgré la récente vente, il existe des facteurs dans la technique suggérant que DOGE pourrait augmenter.

Le prix Dogecoin est toujours dans une tendance haussière

Le prix DogeCoin est actuellement à 0,092 $, en baisse de 4 % sur la journée, les commerçants ayant pris des bénéfices après le rallye de 9 % de mardi. Malgré l’événement de prise de bénéfices, les commerçants devraient continuer à jouer sur le marché sur une base commerciale par transaction, car Dogecoin est connu pour avoir réussi des retournements de marché étonnants.

La moyenne mobile exponentielle (EMA) sur 8 jours a été vitale pour l’action des prix de Dogecoin tout au long de l’hiver, car elle a augmenté de près de 40 % depuis le 1er janvier. Actuellement, la moyenne mobile simple (SMA) sur 21 jours est inférieure de 5 % à la valeur actuelle. valeur marchande. Un chandelier de clôture sous cet indicateur pourrait signaler la fin de la tendance haussière.

L’indice de force relative (RSI) est un indicateur utilisé pour évaluer les hauts et les bas des tendances en comparant et en contrastant les rallyes précédents. La poussée du 31 janvier a marqué un nouveau plus haut sur le RSI, ce qui réinitialise les divergences baissières affichées tout au long de la tendance haussière. Ce geste subtil de force haussière devrait être considéré comme allant de l’avant.

Il convient de noter que le RSI imprime actuellement un signal haussier caché alors qu’il revient pour retester le support. Compte tenu de ces facteurs, le prix du Dogecoin peut se redresser une fois de plus, avec un objectif dans la zone de liquidité psychologique de 0,10 $. Ce scénario créerait le potentiel d’une hausse de 10 % par rapport au prix actuel de Dogecoin.

Graphique DOGE/USDT sur 1 jour

Cependant, si les baissiers produisent un chandelier de clôture sous la moyenne mobile simple de 21 jours, actuellement marquée à 0,087 $, la thèse de la tendance haussière pourrait être invalidée. Dans ce scénario, les baissiers pourraient favoriser une baisse plus prononcée ciblant la moitié du rallye de 40 % près de 0,07 $. Le prix du Dogecoin pourrait baisser jusqu’à 17% si les baissiers réussissaient.

