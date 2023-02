Le prix de FTT chute alors que le tribunal empêche le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, de contacter les employés | Cryptomonnaie

La saga FTX a été difficile pour de nombreuses personnes qui ont été touchées par l’effondrement de l’échange de crypto-monnaie. Mais le seul individu pour qui la situation empire de jour en jour est l’ancien PDG de l’entreprise, Sam Bankman-Fried.

Le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, a reçu une décision plutôt intéressante. L’ex-PDG de l’échange en faillite s’est vu interdire de contacter des employés anciens ou actuels de l’échange de crypto-monnaie ou du fonds spéculatif Alameda Research.

Présidant l’affaire pénale contre Bankman-Fried, le juge Lewis Kaplan a statué que ce n’est qu’en présence d’un avocat que Bankman-Fried serait autorisé à parler aux employés d’Alameda et de FTX.

Il a ajouté que Sam Bankman-Fried était potentiellement dangereux pour ces employés. Selon le juge, l’ancien dirigeant a menacé de contacts inappropriés avec des témoins potentiels. Il a déclaré,

« Les informations incontestées dont dispose la Cour concernant « la nature et la gravité du danger posé par la libération » sur les conditions existantes ont considérablement changé depuis sa libération, et il semble y avoir une menace matérielle de contact inapproprié avec des témoins potentiels. Ce risque, estime la Cour, est clairement et de manière convaincante suffisant pour justifier l’imposition de conditions supplémentaires en attendant l’argumentation complète des demandes reconventionnelles.