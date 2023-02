Prédiction de prix Litecoin: LTC vise 120 $ | Cryptomonnaie

Le prix du litecoin a augmenté de 35 % en janvier.

LTC montre un potentiel de rallye vers la zone de liquidité de 120 $.

Le potentiel de tendance haussière dépend du fait que le point de basculement de 87 $ reste intact.

Le prix du litecoin semble imperturbable face à la résistance formée au-dessus de la capitalisation boursière de 1 000 milliards de dollars de Bitcoin. Les teneurs de marché pourraient surveiller l’excédent de liquidités se situant dans la zone médiane des 120 $.=

L’escalier du prix du litecoin monte en flèche

Le prix du litecoin a affiché une forte tendance haussière ces derniers jours. En janvier, les haussiers ont rendu près de 40 % de la valeur perdue aux investisseurs fidèles. La tendance haussière montre tous les signes que les gains peuvent se poursuivre. Alors que de nombreux acteurs de l’espace crypto sont incrédules en raison du changement rapide du comportement du marché affiché par toutes les crypto-monnaies depuis le 1er janvier, le prix du Litecoin montre un potentiel de remontée de 20% supplémentaires par rapport à la valeur marchande actuelle.

Le prix du litecoin se vend actuellement aux enchères à 94,53 $. Le récent mouvement de tendance haussière a affiché une quantité importante de turbulences, ce qui justifie le sentiment indécis des commerçants sur le marché. Par exemple, la plus grande bougie du rallye appartient toujours aux baissiers, qui se sont produits le 8 novembre, lorsque LTC a chuté de 15 %, passant de 67 $ à 57 $ en une journée.

Au cours de la récente hausse de 40 %, la plus grande bougie verte n’affiche qu’un gain de 8 % au maximum, ce qui s’est produit le vendredi 20 janvier, lorsque le prix du Litecoin est passé de 83 $ à 90 $. Évaluer le plus grand chandelier dans une tendance globale est une technique d’analyse technique classique utilisée pour décider qui contrôle le récit plus large.

L’indice de force relative (RSI), un indicateur utilisé pour évaluer la force sous-jacente de la tendance, montre des signaux optimistes à court terme. Pendant le rallye, le RSI a franchi les conditions de surachat et se consolide au-dessus de la zone de résistance précédente. Étant donné que Litecoin a constamment établi un nouveau sommet tous les quelques jours depuis le 1er janvier sans produire de creux plus bas, la tendance haussière est toujours intacte.

Les haussiers visent probablement la limite supérieure d’un canal de tendance descendante qui a eu un impact sur l’action des prix de Litecoin depuis le début de 2021. La liquidité au-dessus de la barrière est restée incontestée depuis 2022, lorsque le LTC a chuté de 60 %, passant de 120 $ aux plus bas de 40 $. Le scénario haussier crée une augmentation potentielle de 27 % de la valeur marchande par rapport au prix actuel du Litecoin.

Graphique LTC/USDT sur 1 jour

Les traders qui cherchent à entrer sur le marché peuvent utiliser la moyenne mobile simple (SMA) sur 21 jours comme outil pour évaluer le moment où la tendance haussière s’est inversée. Un chandelier près de la barrière marquée à 87 $ invaliderait le potentiel haussier. Les traders pourraient induire une baisse beaucoup plus profonde en ciblant des niveaux de liquidité aussi bas que 68 $, ce qui entraînerait une baisse de 27 % par rapport au prix actuel du Litecoin.

