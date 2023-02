Prédiction de prix de Cardano: les traders de l’ADA positionnent l’action des prix à un carrefour clé quelques heures seulement avant le discours de la Fed | Cryptomonnaie

Le prix de Cardano continue de se négocier à près de 0,38 $ pour le sixième jour consécutif.

ADA a reçu de nombreux rejets et fausses ruptures à la hausse.

Les haussiers continuent d’acheter et de soutenir l’action des prix alors qu’un commerce en petits groupes est signalé.

Le prix de Cardano (ADA) est en territoire difficile alors que les traders creusent des tranchées pour défendre la dernière ligne de baisse qui reste encore de l’hiver crypto. Avec un gros niveau pivot et un indicateur mobile technique, les haussiers font face à une période très difficile à traverser. Le chevalier blanc en armure étincelante qui pourrait aider les traders de l’ADA à prendre la forteresse baissière pourrait bien être le président de la Fed, Jerome Powell, s’il délivre un léger ton accommodant avec une hausse de 25 points de base ce mercredi soir vers 19h00 GMT.

Le prix de Cardano devrait grimper de 10 % au cours des dernières heures de négociation de mercredi

Le prix de Cardano ressemble à un épisode célèbre du hit de HBO Game of Thrones appelé la «bataille des bâtards». Pour épargner plus de comparaisons pour ceux qui ne sont pas encore familiers avec la série ou l’épisode : les traders sont écrasés contre un énorme mur de château baissier qui existe hors du niveau de pivot historique près de 0,388 $, la moyenne mobile simple (SMA) sur 200 jours. à 0,396 $ et le niveau de pivot mensuel à partir de janvier. Bien que les haussiers aient reçu de nombreux rejets et de fausses cassures que les traders utiliseraient normalement pour faire chuter les prix, cela ne s’est pas produit.

Les traders ADA s’en tiennent à leur conviction que 2023 est une année de retournement et que l’hiver crypto est attendu depuis longtemps pour une période de dégivrage. Pour briser le château baissier et ses défenses, une clôture quotidienne au-dessus du SMA de 200 jours doit se dérouler. Alors, et alors seulement, les haussiers pourront progresser vers 0,421 $ à court terme et vers 0,524 $ à plus long terme. Heureusement pour les haussiers, les marchés s’attendent à ce que Jerome Powell, le président de la Fed, soit le chevalier blanc pour créer une percée indispensable avec une politique monétaire moins restrictive et pour sous-tendre les bons éléments qui contribuent à la baisse de l’inflation.

Graphique journalier ADA/USD

Un gros risque systémique est un autre rejet ce mercredi en raison d’un Powell belliciste. Cela décevrait les marchés et pourrait jeter de l’eau froide sur les espoirs d’un scénario Boucle d’Or. L’indice de force relative (RSI) semble pointer dans cette direction, alors que l’action des prix ne se vend pas et que le RSI a tendance à baisser au fur et à mesure que la vente se produit. Au cas où l’humeur positive se dissipe après la Fed, ADA reviendrait à 0,324 $ à la recherche d’un support et perdrait environ la moitié de ses gains pour 2023.

Retrouvez un Top 3 de cryptos à acheter et garder en 2023 dans cette vidéo :