Le rallye au point mort de Bitcoin et Hang Seng pourrait signifier une plus grande réduction des risques à venir, selon la société TradFi | Cryptomonnaie

L’ascension de Bitcoin (BTC) qui a commencé il y a un mois a heurté un mur cette semaine, avec un élan à la hausse qui s’essouffle près de la résistance technique clé. Une tendance similaire a émergé dans l’indice boursier de référence de Hong Kong, Hang Seng.

Cela amène un observateur à réfléchir à la possibilité d’un regain d’aversion au risque dans tous les coins du marché financier.

« Les échecs de BTC et de Hang Seng sont des signes avant-coureurs techniques indiquant que ces vibrations halcyon du début de 2022 pourraient ne pas durer toute l’année », a déclaré Brent Donnelly, trader et président de Spectra Markets, dans une note envoyée aux clients lundi soir.

Les commentaires de Donnelly sont la preuve du renforcement de la réputation du bitcoin en tant qu’indicateur avancé du sentiment de risque parmi les commerçants chevronnés. Dans le passé, la plus grande crypto-monnaie du monde a mené les hauts et les bas du S&P 500 de plusieurs semaines.

L’échec de Bitcoin à la résistance clé pourrait être un avertissement préalable d’une aversion au risque de marché plus large imminente (TradingView) (TradingView)

Le bitcoin a chuté de près de 4 % lundi, passant de 24 000 $ à la baisse. Un échec haussier similaire a été observé au-dessus de 24 000 $ en août de l’année dernière.

Le Hang Seng a également baissé depuis la résistance, qui remonte à juin 2022.

« Le graphique Bitcoin ressemble un peu au graphique Hang Seng de la page 1 », a noté Donnelly. « BTC est arrivé à 24 000 $, juste en deçà du pivot 25 100 $/25 400 $. C’est une autre raison de prudence sur les actifs risqués. »

Les actions, les obligations et les crypto-monnaies ont enregistré une forte hausse ces dernières semaines, tandis que le dollar américain a baissé dans l’espoir que la Réserve fédérale (Fed) suspendrait les hausses de taux d’intérêt en mai et réduirait les taux plus tard cette année.

La Fed est susceptible de relever le coût d’emprunt de référence de 25 points de base à une nouvelle fourchette de 4,5% à 4,75% mercredi. Les analystes s’attendent à ce que le président de la Fed, Jerome Powell, repousse les attentes du marché en matière de baisse des taux lors de la conférence de presse sur la décision post-taux, exerçant une pression à la baisse sur les actifs à risque.

Donnelly pense que plusieurs incertitudes pointent à l’horizon et pourraient saper l’appétit pour le risque.

« Avec autant de scénarios en jeu cette année (pas d’atterrissage, atterrissage en douceur, récession légère, atterrissage brutal, atterrissage en catastrophe)… Je ne pense pas que le marché soit susceptible d’atterrir sur la bonne réponse dans les premières semaines de 2023. Contrairement à 2022, qui était un récit clair à sens unique (Fed sur pilote automatique, se resserrant dans une bulle) … 2023 est beaucoup moins clair », a déclaré Donnelly.

Retrouvez un Top 3 de cryptos à acheter et garder en 2023 dans cette vidéo :