Comment l’Ethereum s’est amélioré par rapport au Bitcoin, et comment Big Eyes Coin s’améliorera par rapport au Dogecoin

Les similitudes entre la façon dont le réseau Ethereum s’est amélioré sur Bitcoin et la façon dont Big Eyes Coin s’améliore sur Dogecoin doivent faire l’objet d’une attention particulière. Ethereum, avec son jeton natif Ether ($ETH), est sans doute devenu la crypto-monnaie la plus importante disponible aujourd’hui. Il a pris ce que Bitcoin ($BTC) a mis en place – sa technologie innovante de blockchain – et l’a développé davantage. Nous verrons comment il a fait cela et pourquoi des pièces comme Big Eyes Coin devraient tenir compte de son plan.

Big Eyes Coin, avec son jeton natif $BIG, est la pièce de mème la plus chaude à avoir émergé au cours des dernières années, et pour une bonne raison. Il a eu la plus grande prévente que le paysage de la crypto-monnaie ait connue depuis quelques années. Lever plus de 20,5 millions de dollars américains dans un marché baissier est tout simplement remarquable – et dans cet article, nous explorerons comment Big Eyes Coin a réalisé cet exploit historique.

Comment Ethereum s’est superposé sur Bitcoin

Lorsque Bitcoin a fait irruption sur le marché financier et a changé à jamais notre vision des outils financiers, nous ne pouvions pas anticiper à quel point la technologie se développerait à partir de là. L’une des critiques rétrospectives de Bitcoin est qu’il s’agit d’une utilisation maladroite et brutale de la technologie blockchain – loin d’être assez rapide, assez mobile ou assez adaptable pour vraiment survivre et être largement utilisée.

Ethereum, cependant, a développé des capacités de blockchain pour étendre le potentiel des crypto-monnaies. Ethereum lui-même est une blockchain de couche 1, mais grâce au partage de couche 2, il a été en mesure d’augmenter de manière exponentielle la vitesse et l’efficacité des transactions. Non seulement cela, mais toute blockchain de couche 2 sur le réseau Ethereum devrait être aussi sûre et sécurisée que la blockchain d’Ethereum elle-même. Alors que Bitcoin (BTC) est effectivement utilisé uniquement comme monnaie numérique, Ethereum (ETH) a élargi cela – non seulement c’est une monnaie numérique, mais il offre également des solutions évolutives, une technologie pour créer des applications décentralisées (dApps), des contrats intelligents et le partage .

Comment Big Eyes Coin peut-il copier Ethereum lors de l’amélioration de la montée en puissance de Dogecoin?

Dogecoin et Bitcoin partagent des parallèles – Dogecoin a été initialement conçu pour imiter et satiriser le battage médiatique de Bitcoin, mais a fini par devenir la pièce meme OG, et a toujours la plus grande capitalisation boursière et le classement de toutes les pièces meme. Mais Dogecoin, malgré sa popularité, n’offre que très peu d’autre chose que d’être une monnaie numérique. Il a eu de très bonnes performances lors de la dernière course haussière, atteignant un niveau record (ATH) de près de 0,70 $, mais à mesure que les marchés de la cryptographie se tournent vers des crypto-monnaies qui offrent plus que de la monnaie numérique ou du mème amusant, atteindra-t-il à nouveau les mêmes sommets ?

Big Eyes Coin (BIG) cherche à imiter Ethereum en améliorant l’offre de Dogecoin de la même manière. Big Eyes Coin offre une fonctionnalité qui fait cruellement défaut à Dogecoin – avec une gamme d’outils et de fonctionnalités financières décentralisées (DeFi), les propriétaires de $BIG seront au courant et capables d’utiliser certaines des dernières avancées technologiques de la blockchain. Construit sur le réseau Ethereum, Big Eyes Coin est sécurisé, vérifié par CoinSniper et audité publiquement. Cela signifie également qu’il a accès à toutes les grandes fonctionnalités de la blockchain d’Ethereum, telles que la preuve de participation (PoS) et les transactions économes en énergie. En plus de cela, l’équipe de Big Eyes souhaite également récompenser ses utilisateurs et propriétaires avec des transactions exemptes d’impôt.

De plus, Big Eyes Coin a l’intention de développer un écosystème entièrement formé. Il commencera à fabriquer des jetons non fongibles (NFT) après le lancement, où les utilisateurs pourront acheter, vendre et échanger leurs NFT Big Eyes. La possession d’un Big Eyes NFT entraînera également l’adhésion au Sushi Crew, qui sera récompensé par des bonus, du contenu exclusif et des surprises parachutées. Non seulement cela, mais les intentions caritatives font partie intégrante de l’écosystème Big Eyes Coin, avec un portefeuille caritatif dédié qui stockera 5% de tous les jetons $BIG, économisés pour faire des dons. Son principal objectif caritatif sera la conservation des océans et de la vie marine de notre planète.

Enfin, Big Eyes Coin est actuellement en période de prévente, après avoir levé plus de 20,5 millions de dollars US jusqu’à présent, ce qui en fait l’une des préventes de crypto-monnaie les plus réussies de tous les temps ! Il organise actuellement son dernier pré-lancement de promotion, qui se terminera le 3 février 2023 ! En utilisant le code LAUNCHBIGEYES200, tous les achats effectués de $BIG seront triplés – ce qui signifie que si vous achetez 500 $ de $BIG, vous obtiendrez 1500 $ de $BIG déposés dans votre portefeuille, triplant ainsi votre investissement dès le départ. Big Eyes Coin sera bientôt lancé – certains soupçonnent du milieu à la fin février – et ce sont les jetons Big Eyes Coin les moins chers et les plus accessibles.

