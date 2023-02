Voici pourquoi l’Inde a conservé les anciennes réformes cryptomonnaies dans le budget national 2023 | Cryptomonnaie

La technologie de la crypto-monnaie et de la blockchain n’a trouvé aucune mention dans le budget de l’union indienne pour l’année 2023, faisant tomber les espoirs de millions de détenteurs de crypto dans le pays. De nombreux membres de la communauté indienne de la cryptomonnaie espéraient une certaine réduction de la taxe élevée sur la cryptomonnaie, mise en œuvre en mars 2022.

Le ministre indien des Finances, Nirmala Sitharaman, a présenté le budget de l’Union le 1er février, annonçant des changements clés aux tranches d’impôt sur le revenu. Cependant, au cours de la session, le ministre n’a pas mentionné la crypto, la monnaie numérique de la banque centrale ou la technologie blockchain. L’année dernière, l’Inde a prélevé une taxe de 30 % sur les bénéfices de la cryptomonnaie et une taxe de 1 % prélevée à la source (TDS) sur toutes les transactions cryptomonnaies, faisant dérailler une industrie florissante presque immédiatement.

Le motif principal de l’introduction d’un TDS sur toutes les transactions cryptomonnaies était de déterminer le nombre total de citoyens indiens utilisant activement les crypto-monnaies. Ces données seront mises à la disposition du gouvernement lorsque les Indiens produiront des déclarations de revenus à partir de mai 2023.

Le volume des transactions sur les principaux échanges de crypto-monnaie à travers l’Inde a chuté de 70% dans les 10 jours suivant la nouvelle politique fiscale et de près de 90% au cours des trois prochains mois. La politique fiscale rigide a poussé les commerçants de crypto vers des échanges offshore et a forcé les projets de crypto en herbe à se déplacer hors de l’Inde.

L’ancien secrétaire aux finances de l’Inde, Subhash Chandra Garg, avait noté plus tôt que les taxes sur la cryptomonnaie avaient besoin de beaucoup plus de clarté. Il a déclaré: « nous ne verrons peut-être pas de nouveaux changements dans le prochain budget 2023 ». Chandra a également été président du comité qui a rédigé le premier projet de loi sur la cryptomonnaie.

Pushpendra Singh, un entrepreneur technologique et un influenceur de la blockchain, pense que le gouvernement attend toujours le rapport du comité qu’il avait formé plus tôt et a déclaré :

Le ministre des Finances n’a rien annoncé concernant la taxe sur les cryptos parce que le gouvernement attend les rapports du comité selon ma compréhension. Le gouvernement indien a créé un comité pour étudier la cryptomonnaie.

Sathvik Vishwanath, co-fondateur et PDG de la bourse indienne Unocoin, a déclaré à Cointelegraph que de nouvelles lois sur l’impôt sur le revenu pour la cryptomonnaie avaient été déclenchées il y a seulement 10 mois. De plus, la TDS n’est appliquée que pendant sept mois et, par conséquent, le gouvernement a besoin de plus de temps. Il expliqua:

Le gouvernement indien doit disposer de suffisamment de données pour une période prolongée, disons 1 à 2 exercices complets, pour analyser et apporter les modifications nécessaires. Par conséquent, aucune nouvelle significative n’était attendue sur l’industrie de la cryptomonnaie de toute façon. On peut s’attendre à des modifications en temps voulu ou lors du prochain budget.

Un autre facteur de l’absence de crypto dans le budget de l’union pourrait être l’accent mis par l’Inde sur l’adoption d’une approche globale de la réglementation de la crypto, en particulier une taxonomie commune. En juillet 2022, le ministre des Finances a sollicité une collaboration internationale des membres du G20 pour apporter une norme commune pour la cryptomonnaie au niveau mondial.

