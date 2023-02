Si les retraits d’Ethereum sont activés aujourd’hui, 1,5 milliard de dollars en ETH seraient en mouvement, voici pourquoi cela est important | Cryptomonnaie

Les validateurs Ethereum ne sont actuellement pas en mesure de retirer leurs ETH jalonnés ou leurs récompenses gagnées, mais la mise à niveau de Shanghai permettra les retraits.

Si la mise à niveau de Shanghai devait avoir lieu aujourd’hui, 1 044 950 ETH seraient en mouvement dans un délai de 4,4 jours.

La répétition générale du réseau Ethereum – Zheijang testnet – sera mise en ligne mercredi, simulant les retraits avant la mise à niveau.

Les retraits d’Ethereum seront activés avec la mise à niveau de Shanghai, pour la première fois depuis le lancement du contrat de jalonnement de la chaîne Beacon en décembre 2020. Cela marque une étape clé pour les détenteurs d’ETH, car le déverrouillage de jetons par les validateurs pourrait augmenter le volume d’ETH en mouvement dans l’offre en circulation.

En théorie, si le déverrouillage des jetons ETH se produisait le 1er février, un total de 1,5 milliard de dollars de jetons Ethereum serait déverrouillé dans un délai de 4,4 jours. Cela pourrait influencer le sentiment des acteurs du marché, par conséquent, le déverrouillage du jeton et la mise à niveau de Shanghai concernent les détenteurs d’ETH dans l’écosystème.

La répétition générale du réseau Ethereum pour le déverrouillage des jetons, le testnet du Zhejiang est mis en ligne mercredi

Les détenteurs d’Ethereum et les participants au marché de la cryptomonnaie surveillent de près le réseau de test public d’Ethereum dans le Zhejiang, qui devrait être mis en ligne mercredi à 10 h 00 HNE. Le testnet aidera les validateurs (nœuds du système de preuve de participation d’Ethereum responsables du traitement des transactions) à simuler les retraits.

En théorie, si les retraits d’Ethereum étaient activés aujourd’hui, environ 1 million de jetons ETH d’une valeur de 1,5 milliard de dollars seraient automatiquement retirés dans les 5 prochains jours. Ce n’est que la pointe de l’iceberg si l’on considère le volume total de jetons ETH jalonnés dans le contrat de la chaîne Beacon. 16,3 millions d’ETH sont actuellement misés sur le contrat de dépôt.

Le tableau suivant montre les retraits partiels et complets si la mise à niveau de Shanghai devait avoir lieu le 1er février.

Retraits partiels et complets d’ETH si le déverrouillage du jeton de la mise à niveau de Shanghai a lieu le 1er février

Le prochain événement de déverrouillage de jetons est une étape clé pour les détenteurs d’ETH, car les validateurs du réseau n’ont pas été en mesure de retirer leurs récompenses jalonnées ou gagnées depuis 2020. La mise à niveau devrait avoir lieu en mars/avril 2023 et elle a été appelée Shanghai. / Capelle.

Shanghai est le nom de la couche d’exécution (sous-jacente à la blockchain ETH) et Capella représente la couche de consensus (mécanisme de consensus de preuve de participation sur la blockchain Ethereum).

Les mises à niveau de Shanghai et de Capella se produiront simultanément et permettront des retraits partiels/complets pour les validateurs d’Ethereum. Fait intéressant, tous les retraits Ethereum seront sans gaz et ne représenteront pas de transactions sur la blockchain. Un retrait partiel/complet sera représenté comme un changement d’état sans gaz sur la blockchain Ethereum. L’état change de jalonné à non jalonné et ainsi de suite.

Combien de temps les retraits d’Ethereum prendront-ils après les mises à niveau de Shanghai et Capella ?

Le processus de retrait peut prendre des jours, des semaines ou des mois selon le nombre de validateurs qui souhaitent sortir. Pour mieux comprendre cela, considérons que 25% des validateurs actuels sur la blockchain Ethereum veulent sortir en une journée, les retraits prendraient 82 jours. Le temps de retrait comprend le temps passé dans la file d’attente de sortie et la période d’attente.

Si 25 % des validateurs voulaient sortir

Les jetons Ethereum retirés entreraient en circulation, ce qui ouvre une opportunité pour les dApps de jalonnement liquide comme Lido qui permettent aux utilisateurs de jalonner leur ETH et d’utiliser stETH dans l’écosystème DeFi tout en gagnant des récompenses de jalonnement. Les acteurs du marché des ETH et les dApps de jalonnement liquide surveillent donc de près le testnet du Zhejiang pour un déploiement en douceur de la mise à niveau de Shanghai.

