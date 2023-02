Les UTXO Bitcoin de plus de cinq ans ont bondi pendant le marché baissier | Cryptomonnaie

Si vous suivez Crypto Twitter depuis un certain temps, vous avez probablement vu plusieurs tweets réclamant la détention continue de Bitcoin (BTC) par certains investisseurs au cours du marché baissier de l’année dernière. Maintenant, nous avons la preuve.

L’indicateur HODL Waves de Bitcoin créé par Unchain Capital et suivi par Glassnode montre que le pourcentage de sorties de transactions non dépensées (UTXO) de plus de cinq ans a augmenté de 17 % au cours des six derniers mois.

L’indicateur HODL Waves suit la répartition par âge UTXO. UTXO est le montant de crypto-monnaie que quelqu’un a après avoir exécuté une transaction. Chaque transaction BTC crée un nouvel UTXO. Son âge indique le bloc dans lequel il a été inclus pour la première fois et la dernière fois que ledit bitcoin a été déplacé.

Ainsi, la dernière forte augmentation du pourcentage d’UTXO de plus de cinq ans indique un vieillissement des sorties non dépensées, signe que certains investisseurs maintiennent leur réserve de pièces pendant la pâmoison du marché.

Joe Brunett, analyste en chef chez Blockware Solutions, a qualifié le vieillissement des UTXO de développement haussier en réponse à un tweet du PDG de Capriole, directeur adjoint, Charles Edwards, faisant référence aux données UTXO comme preuve que les détenteurs à long terme accumulent des pièces au rythme le plus rapide en huit ans. .

Bitcoin s’échangeait près de 23 100 $ au moment de la presse, après avoir augmenté de près de 40 % le mois dernier, selon les données de CoinDesk.

Chaque bande colorée indique le pourcentage de bitcoins existants qui ont été déplacés pour la dernière fois au cours de la période indiquée dans la légende. (Source : Glassnode) (Charles Edwards, Glassnode)

