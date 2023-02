Un effondrement du marché de la cryptomonnaie se profile-t-il après des gains massifs en Bitcoin, Ethereum et altcoins en janvier ? | Cryptomonnaie

Le prix du bitcoin a augmenté de 40 % en janvier, au milieu de plusieurs catalyseurs haussiers alimentant le retour de l’actif aux niveaux pré-FTX.

Le réseau BTC a connu un montant historique de prises de bénéfices le 30 janvier, indiquant peut-être un effondrement imminent de l’actif.

Le taux de change moyen révèle une légère augmentation des positions longues par rapport aux positions courtes, avant la réunion du FOMC de mercredi.

Bitcoin, Ethereum et altcoins ont enregistré des gains à deux chiffres au cours du mois dernier, se remettant de l’effondrement induit par l’effondrement de FTX. Alors que les prix des crypto-monnaies se sont redressés, il y a eu une augmentation significative de l’offre de pièces stables sur le marché. Les mesures en chaîne ont signalé une renaissance de Bitcoin après le marché baissier prolongé de 2022.

Cependant, le récent changement de sentiment des commerçants et les données des bourses de produits dérivés signalent la probabilité d’un recul du Bitcoin et des altcoins en février.

Les prix du Bitcoin et de l’Ethereum pourraient se corriger à court terme selon ces indicateurs

Le prix du bitcoin a augmenté de 40 % depuis le 30 décembre, cependant, malgré la flambée massive du prix de l’actif, la domination sociale, un indicateur clé de la santé du marché, semble fragile, à près de 20 % sur les principales plateformes de médias sociaux.

Dominance sociale BTC

La flambée du prix du Bitcoin au niveau de 23 000 $ s’est produite malgré l’absence de discours social sur l’actif parmi les acteurs du marché. En règle générale, cela est considéré comme un indicateur de cupidité parmi les commerçants qui pensent que le prix peut encore augmenter même s’il n’y a pas beaucoup de buzz autour de l’actif.

Le réseau Bitcoin a noté un montant historique de prises de bénéfices le 30 janvier, en ligne avec le manque de domination sociale et la cupidité des acteurs du marché.

Ratio des transactions en chaîne en profit sur perte (BTC)

La flambée des prises de bénéfices s’est soldée par une correction immédiate du prix du Bitcoin et le niveau de 23 000 $ semble être un niveau de résistance clé pour l’actif dans son cheminement vers l’objectif de 30 000 $. Il reste à voir où le prix du Bitcoin se dirigera lorsque suffisamment de preneurs de bénéfices auront perdu leurs avoirs au-dessus de 23 000 $.

Un rallye soutenu nécessiterait un afflux de nouveaux capitaux dans Bitcoin à travers les échanges et une réduction des prises de bénéfices par les grands investisseurs de portefeuille. Actuellement, les rendements commerciaux moyens pour les commerçants qui ont acquis BTC il y a 30 jours sont de 10,6 %.

Historiquement, les reculs se sont généralement produits lorsque les bénéfices sur 30 jours des commerçants ont dépassé 15 %. Ainsi, alors que ce nombre reste inférieur à 15%, il y a de la place pour que Bitcoin continue sa montée.

Les traders de produits dérivés affichent un léger biais haussier, cela durera-t-il en février ?

La mesure utilisée pour lire si les commerçants mettent leur argent là où ils le disent est le taux de financement de change moyen. Après une augmentation de près de 40 % de la capitalisation boursière du Bitcoin depuis le début de 2023, il existe un léger biais long parmi les traders de produits dérivés.

Taux moyens de financement des changes

Pour la plupart des actifs du graphique ci-dessus, il y a des barres rouges (plus de positions longues que courtes), mais la différence reste légère. Cela indique que les marchés peuvent évoluer dans les deux sens et suggère que les prix du Bitcoin et de l’Ethereum pourraient être façonnés par le résultat de la réunion du Federal Open Market Committee (FOMC) conclue mercredi.

Les traders de crypto surveillent de près le discours de Jerome Powell pour savoir si la Réserve fédérale américaine reprendra son biais belliciste après le rallye de janvier des actions et des actifs à risque (crypto-monnaies). Si la position de la Fed est belliciste, les acteurs du marché pourraient se débarrasser de leurs avoirs en Bitcoin, Ethereum et altcoin dans une réaction instinctive, retirant le capital des actifs à risque.

