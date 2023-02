Les pertes d’exploits cryptomonnaies en janvier connaissent une baisse de près de 93% d’une année sur l’autre | Cryptomonnaie

Mis à part le rallye haussier du marché de la cryptomonnaie en janvier, il y a eu des nouvelles plus positives de l’industrie car le mois a vu une forte baisse des pertes dues aux exploits par rapport à la même période l’année dernière.

Selon les données de la société de sécurité blockchain PeckShield le 31 janvier, il y a eu 8,8 millions de dollars de pertes dues aux exploits cryptomonnaies en janvier.

Il y a eu 24 exploits au cours du mois, avec 2,6 millions de dollars de crypto envoyés à des mélangeurs tels que Tornado Cash. La répartition des actifs envoyés aux mélangeurs comprend 1 200 Ether (ETH 1 571 $) et environ 2 668 BNB (BNB 307 $). Les chiffres de janvier sont inférieurs de 92,7 % aux 121,4 millions de dollars perdus à cause des exploits en janvier 2022.

PeckShield a rapporté que le plus gros exploit du mois dernier, représentant 68 % du total, était une attaque du 12 janvier contre LendHub qui a drainé 6 millions de dollars de la plateforme décentralisée de prêt et d’emprunt.

Parmi les autres exploits notables du mois, citons Thoreum Finance, qui a perdu 580 000 $ et Midas Capital, qui a été exploité pour 650 000 $ lors d’une attaque de prêt éclair.

Le chiffre de janvier est également en baisse de 68 % par rapport à décembre 2022, qui a enregistré près de 27,3 millions de dollars de pertes d’exploitation, selon PeckShield.

D’autres pertes non incluses dans les données incluent une traction de tapis de 2,6 millions de dollars sur le jeton FCS BNB Chain, selon la base de données Rekt de DeFiYield. Il y a eu 150 000 $ supplémentaires perdus à cause de faux jetons BONK et une traction de tapis de 200 000 $ sur la plate-forme de jeu Doglands Metaverse, a rapporté DeFiYield.

Une attaque de phishing contre le protocole de trading décentralisé GMX le 4 janvier a également fait perdre jusqu’à 4 millions de dollars à une victime.

Malgré le mois relativement calme, la société de sécurité blockchain CertiK a déclaré à Cointelegraph début janvier qu’il était peu probable qu’il y ait un ralentissement des attaques et des exploits cette année.

La firme a également signalé que les 62 millions de dollars de crypto volés en décembre étaient le «chiffre mensuel le plus bas» en 2022.

À la fin de l’année dernière, les dix plus grands exploits de 2022 ont entraîné le vol de 2,1 milliards de dollars dans les protocoles de chiffrement.

