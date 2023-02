First Mover Asia : suppression de la gouvernance du Lido DAO ; Bitcoin augmente à l’approche de la décision sur les taux de la Fed | Cryptomonnaie

Alors que le DAO n’a pas encore officiellement vu la proposition du Lido d’autoriser les retraits du stETH, Galaxy Digital a déjà été critique. Le jeton de gouvernance du Lido a chuté d’environ 15 % par rapport à son sommet de la semaine dernière.

Prix ​​: Bitcoin et d’autres crypto-monnaies ont clôturé un mois de janvier réussi. Le reste de l’Année du Lapin dans le zodiaque lunaire verra-t-il la dynamique se poursuivre ?

Insights: Une proposition de Lido DAO fait l’objet de critiques, avant même qu’elle ne soit officiellement présentée. Le jeton de gouvernance de Lido est en panne. Et après?

Prix ​​BTC/ETH par indices CoinDesk ; l’or est le prix au comptant du COMEX. Prix ​​à partir de 16 h HE environ

Bitcoin termine janvier en hausse de 40% alors que Crypto saute dans l’année du lapin

Par Sam Reynolds

Bon février.

Bitcoin est à 23 129 $, en hausse de 1,3 % au cours des dernières 24 heures tandis que l’éther est en hausse de 1,2 % à 1 586,23 $.

Les deux plus grands actifs numériques ont conclu un mois de janvier monumental, dépassant les attentes, en affichant des gains à deux chiffres – Bitcoin de 40 % et Ether de 32 %.

Janvier s’est également avéré être la saison des altcoins avec Cardano (ADA) en hausse de 56 %, Dogecoin (DOGE) en hausse de 37 %, Solana (SOL) en hausse de 140 % et Avalanche (AVAX) en hausse de 82 %.

Alors que la plupart des investisseurs en crypto se tournent vers le marché boursier et les procès-verbaux des réunions de la banque centrale américaine pour obtenir des conseils, nous aimerions juste une minute – pour un sentiment de légèreté – regarder vers le ciel pour voir ce que les étoiles pourraient nous dire.

La plupart des pays d’Asie de l’Est sont retournés au travail après avoir célébré le Nouvel An lunaire. Dans le zodiaque lunaire, 2023 est l’année du lapin, et la légende dit que cette année devrait être aussi calme, paisible et tendre que l’animal lui-même.

CLSA, une importante société de courtage basée à Hong Kong, a écrit dans une note publiée en janvier que tous les indicateurs macroéconomiques indiquent que cette année sera celle où le marché « saute ».

« Doux, rapide et responsable, le Lapin est le quatrième animal du cycle de 12 ans de l’horoscope chinois. Avec l’eau yin, cette combinaison est de bon augure pour une année 2023 plus calme par rapport à l’expérience tumultueuse de l’année dernière », a écrit la maison de courtage, tout en rappelant aux investisseurs de demander conseil à un professionnel avant de prendre une décision. « Le bazi de cette année, ou carte du destin, nous conseille de sortir de notre zone de confort mais de rester conscients des périls qui nous guettent. Après tout, la patte d’un lapin est une chance pour tout le monde, sauf pour la créature des bois duveteuse.

Les années Tigre, dont 2022 faisait partie, sont marquées par la compétition et l’imprévisibilité – et nous savons tous comment cela s’est passé.

Les plus gros gagnants

Actif Téléscripteur Retour Secteur DACS Boucle CRL +11,4% Plate-forme de contrat intelligente Terre LUNA +6,3% Plate-forme de contrat intelligente Dogecoin DOGE +4,3% Devise

Les plus grands perdants

Actif Téléscripteur Retour Secteur DACS Solana SOL −0,3 % Plate-forme de contrat intelligente

Connaissances

Une proposition de Lido DAO fait l’objet de critiques, avant même qu’elle ne soit officiellement présentée. Et après?

Par Sam Reynolds

Alors que la fourchette de Shanghai d’Ethereum, qui permettra le retrait de l’éther jalonné, se rapproche, Lido DAO, l’entité derrière le jeton de jalonnement liquide stETH, prépare une proposition pour permettre les retraits de stETH. Bien que la proposition n’ait pas été soumise au vote du DAO, elle a trouvé un critique dans Galaxy Digital – et son jeton de gouvernance a chuté de 15 % la semaine dernière malgré les bonnes performances d’Ether.

À première vue, la proposition du Lido DAO d’autoriser les retraits de stETH semble routinière et suit ce qui est attendu dans le hard fork de Shanghai. Les utilisateurs enverront une demande de retrait à un contrat intelligent appelé « WithdrawalQueue », qui réservera la quantité d’éther requise pour le rachat et calculera le taux de rachat, puis les retraits seront traités dans l’ordre dans lequel ils sont reçus.

Mais Galaxy a récemment mis en évidence certains problèmes avec la proposition telle qu’elle est, qui pourraient conduire à quelques scénarios les plus défavorables.

Au sein de l’économie de jalonnement d’Ethereum, le slashing est en quelque sorte une sanction contre un validateur accusé d’avoir enfreint les règles. Le validateur est pénalisé et soit expulsé du réseau Ethereum, soit brièvement censuré. Vous pouvez le considérer comme l’OFAC par démocratie.

Habituellement, le slash ne se produit que lorsque les validateurs adoptent un mauvais comportement technique, comme proposer plusieurs blocs, soumettre des votes contradictoires aux propositions ou se déconnecter pendant une période prolongée. Mais comme le chroniqueur de CoinDesk Nic Carter l’a souligné dans un article récent, il y a eu un sérieux effort de la base pour réduire les validateurs comme Coinbase qui se sont conformés aux sanctions pour refuser les transactions Tornado Cash. Ce n’est pas bon pour l’adoption institutionnelle.

Galaxy note que Lido pourrait être la cible d’un événement de masse, faisant tomber ses validateurs du réseau. Si cela se produit, Lido entrerait en «mode bunker», où les choses sont retardées jusqu’à 36 jours pour que Lido recalcule le taux de remboursement du stETH et évalue les dommages causés au réseau. Pire encore, écrit Galaxy, il y a la possibilité d’un arrêt total des retraits dans le cadre de ce que Lido appelle le « contrat intelligent Gate Seal ».

« Il existe des scénarios de cas extrêmes qui modifient la dynamique de retrait sur Lido et mettent en évidence les risques uniques associés au jalonnement via un intermédiaire », écrit Galaxy, affirmant qu’il existe des risques inhérents à l’utilisation d’un service de jalonnement intermédiaire au-delà des risques qui proviennent d’Ethereum.

Le succès de l’ensemble du protocole, selon Galaxy, repose entièrement sur la performance des prix du stETH et la disponibilité continue de liquidités dans la paire de négociation stETH:ETH.

« Dans le cas où les validateurs du Lido seraient pénalisés ou réduits, réduisant le montant total d’ETH mis en jeu dans le protocole, les utilisateurs pourraient recevoir moins d’ETH pour leur stETH que ce qu’ils avaient initialement soumis », écrit Galaxy.

Ensuite, il y a aussi le risque de retards.

« La file d’attente des retraits du Lido est une file d’attente supplémentaire qui fonctionne séparément de la file d’attente des retraits et de la file d’attente de sortie imposée par le protocole Etheruem », écrit Galaxy. « Par conséquent, il peut y avoir des retards supplémentaires auxquels les utilisateurs sont soumis lors du retrait de leur ETH jalonné en raison des procédures définies par l’intermédiaire de jalonnement. »

Certes, Galaxy n’essaie pas de décourager quiconque d’utiliser un intermédiaire comme Lido. Les données en chaîne montrent que l’utilisation d’un intermédiaire est la manière dont la grande majorité du staking est effectuée : Lido, Coinbase, Kraken et Binance contrôlent près de 50 % de ce marché.

C’est juste qu’il y a une nouvelle couche de risque introduite, et sur ce marché, c’est quelque chose dont les investisseurs doivent être plus conscients.

