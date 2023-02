Le ministère des Finances du Royaume-Uni propose de nouvelles réglementations sur la cryptomonnaie et met l’accent sur la protection des consommateurs | Cryptomonnaie

Le Royaume-Uni doit rattraper son retard lorsqu’il s’agit d’établir une base dans la réglementation de la cryptomonnaie. Anciennement membre de l’Union européenne, le Royaume-Uni envisage toujours une consultation alors que le bloc est déjà sur le point d’approuver le projet de loi sur la réglementation des marchés des actifs cryptomonnaies (MiCA). Cela pourrait également inciter le gouvernement à faire avancer le projet de loi sur les services et les marchés financiers.

Dans un document de consultation publié mercredi, le Trésor de Sa Majesté sollicite les commentaires d’experts dans le domaine de la cryptomonnaie. Leurs commentaires seront utilisés pour améliorer les règles qui se concentrent particulièrement sur la protection des consommateurs en plus de transformer le Royaume-Uni en une plaque tournante de la cryptomonnaie.

Parmi les nouvelles règles proposées, l’accent a été mis sur l’amélioration de l’intégrité du marché et de la résilience opérationnelle des sociétés de cryptomonnaie. De plus, les nouvelles règles cibleront les intermédiaires financiers pour établir un régime autour des prêts de crypto-monnaie. Dans un communiqué de presse à ce sujet, le secrétaire économique du Trésor, Andrew Griffith, a déclaré :

«Nous restons fidèles à notre engagement à faire croître l’économie et à permettre le changement technologique et l’innovation – et cela inclut la technologie des actifs cryptomonnaies. Mais nous devons également protéger les consommateurs qui adoptent cette nouvelle technologie – en garantissant des normes solides, transparentes et équitables. »