Prédiction des prix de Terra Classic : épuisement de la tendance haussière écrit sur LUNC | Cryptomonnaie

Terra Classic est en hausse de 4% le jour après avoir perdu 10% la veille.

LUNC pourrait chuter de 17% en fonction de facteurs techniques.

Une violation du sommet du swing de 0,00019621 $ invaliderait la thèse baissière.

Terra Classic continue de montrer des signes de retournement du marché. Les traders devraient être à l’affût d’une baisse potentielle de 10% à 18% dans les prochains jours.

Niveaux de prix Terra Classic sud

Le prix de Terra Classic affiche un comportement de tendance haussière épuisé alors que la monnaie numérique se consolide dans la zone de 0,0001700 $. La congestion se produit depuis plus de trois semaines et devrait se résoudre en une poussée volatile dans les deux sens. De plus, il y a des indices subtils dans les techniques qui suggèrent que la direction sera le sud.

Le prix de Terra Classic se vend actuellement aux enchères à 0,0001714 $, les traders ayant riposté de 4 % après la liquidation de 10 % d’hier. Malgré les représailles, les haussiers restent réprimés sous les moyennes mobiles simples exponentielles sur 8 jours et sur 21 jours. Les indicateurs ont produit un croisement baissier la veille, qui a catalysé la baisse de 10 %. Le retest et l’échec à franchir les indicateurs croisés est un signal de vente classique.

De plus, l’indice de force relative (RSI), un indicateur utilisé pour évaluer l’élan de la tendance en évaluant les points de swing précédents, montre Terra Classic dans une situation particulière. Par exemple, contrairement à la plupart des crypto-monnaies, telles que Bitcoin et Ethereum, le prix LUNC n’a jamais éclaté en territoire de surachat lors du rallye de janvier. Sa répression sous le niveau de 65 sur le RSI suggère qu’il fait partie d’une correction de contre-tendance par opposition au début d’un nouveau rallye impulsif.

Deuxièmement, le RSI montre également un signal haussier caché sur le récent plus bas. Les traders qui examinent cet indicateur peuvent être en mesure de réaliser un peu plus de profit, mais doivent comprendre le risque encouru. Si la structure globale est corrective, il existe un potentiel pour un événement de liquidation ciblant le plus bas de janvier à 0,00014098 $. Le scénario baissier crée un potentiel de baisse de 18% par rapport à la valeur marchande actuelle de Terra Classic.

Graphique LUNC/USDT sur 1 jour

L’invalidation de l’idée de tendance baissière reste le sommet du swing de janvier marqué à 0,000019621 $. Une violation de la barrière ne pourrait pas faire un rallye vers le niveau de liquidité de 0,00020882 $. Le scénario haussier créerait une augmentation de 16% par rapport au prix actuel de Luna Classic.

