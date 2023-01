Prédiction du prix d’Ethereum : L’absorption intelligente de l’argent cible 1 800 $ | Cryptomonnaie

Le prix d’Ethereum se consolide depuis deux semaines après avoir augmenté de 40 %.

L’ETH pourrait étendre ses gains dans la zone médiane des 1 800 $.

L’invalidation du scénario haussier est une brèche sous 1 522 $.

Le prix Ethereum est dans une phase de consolidation de deux semaines susceptible de se résoudre avec un mouvement explosif. L’analyse technique est utilisée dans cette thèse pour prévoir la trajectoire potentielle des prix d’Ethereum.

Le prix d’Ethereum cible 1 800 $

Le prix d’Ethereum se négocie entre 1 500 $ et 1 600 $ depuis environ deux semaines. La congestion survient après une tendance haussière de 40 % au début du mois. Les schémas de congestion apparaissent généralement près des inversions de marque, mais ils peuvent également se produire avant la prochaine étape. Dans ce scénario, Ethereum montre des signes suggérant que ce dernier se produira.

Le prix Ethereum se vend actuellement aux enchères à 1 592 $. Au moment de la rédaction, le prix des ETH oscille entre deux indicateurs clés, la moyenne mobile exponentielle sur 8 jours et la moyenne mobile simple sur 21 jours. L’indice de force relative (RSI), un indicateur utilisé pour évaluer la force des acteurs du marché, descend également à un niveau de support clé. La divergence haussière affichée sur le graphique de 12 heures pourrait suggérer que les acheteurs absorbent les jetons ETH vendus par des baissiers à but lucratif. La consolidation sur deux semaines pourrait suggérer que de l’argent intelligent est impliqué et que l’indicateur de volume reste relativement clair dans les transactions.

La fourchette de consolidation a un écart de 9 % entre le sommet de 1 550 $ et 1 660 $. Les commerçants peuvent être en mesure d’utiliser cette fourchette pour prévoir la prochaine zone cible. Ainsi, si le marché est véritablement toujours haussier, une reprise de 9 % vers la zone médiane de 1 800 $ a de bonnes chances de se produire.

Graphique ETH/USDT sur 12 heures

Les traders doivent attendre une cassure au-delà de l’extrémité supérieure de la fourchette pour confirmer qu’un rallye est en cours. Cependant, si les niveleurs examinent le marché maintenant, l’invalidation de la thèse de la tendance haussière serait une brèche en dessous de la fourchette basse à 1 522 $. Une rupture de barrière ne pourrait pas induire une baisse beaucoup plus prononcée ciblant 1 400 $ et la zone médiane de 1 300 $. Le prix Ethereum baissera de 15% dans le scénario baissier.

Retrouvez un Top 3 de cryptos à acheter et garder en 2023 dans cette vidéo :