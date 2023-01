BNB (Binance Coin/BTC (Bitcoin)) analyse hebdomadaire Elliott Wave | Cryptomonnaie

Binance Coin est la crypto-monnaie émise par l’échange Binance et porte le symbole BNB. Avec un volume de 7,6 milliards de dollars, au deuxième trimestre 2022, Binance Exchange était le plus grand échange de crypto-monnaie au monde. BNB était initialement basé sur le réseau Ethereum mais est maintenant la monnaie native de la propre blockchain de Binance, la chaîne Binance. Chaque trimestre, un cinquième des bénéfices de la bourse Binance est utilisé pour racheter et détruire définitivement, ou « brûler », les pièces Binance détenues dans sa trésorerie. Binance a été créé en 2017 en tant que jeton utilitaire pour les frais de négociation réduits, mais ses utilisations se sont étendues aux réservations de voyages, aux divertissements, aux services en ligne et aux services financiers en plus des paiements pour les frais de transaction sur Binance Chain. Au moment de la rédaction de cet article, Binance a une capitalisation boursière de 48,2 milliards de dollars. Dans cet article, nous examinerons le graphique de Binance Coin vs Bitcoin et ce qui est attendu ensuite.

BNB (Binance Coin/BTC (Bitcoin) analyse hebdomadaire Elliott Wave

Le graphique hebdomadaire ci-dessous montre BNB/BTC, ce qui indique qu’il s’agit du prix des pièces Binance divisé par le prix du Bitcoin. Il montre une impulsion d’Elliott Wave plus élevée que jamais lorsque la vague ((1)) s’est terminée à 0,0048, la vague ((2)) s’est terminée à 0,0010, la vague ((3)) s’est terminée à 0,0123, la vague ((4)) s’est terminée à 0,0091 et la vague ((5)) s’est terminée à 0,0197. À partir de là, on peut voir 5 balançoires vers le bas, ce qui en fait une structure incomplète. Il continuera soit à baisser sous la forme d’une structure à double vague d’Elliott et à effectuer 7 oscillations entre 0,0099 et 0,0058 et à monter pour reprendre le rallye, soit à rebondir en 3 vagues pour échouer pour une double correction plus importante à la baisse.

Alternativement, 5 oscillations vers le bas à partir du pic sont des vagues ((A)) et cela peut faire rebondir 3 vagues plus grandes en vagues ((B)) pour corriger toute la baisse à partir du pic avant ((C)) la jambe inférieure. Dans les deux cas, une extension inférieure est attendue contre 0,0163 au plus haut au premier degré et 0,0197 au plus haut au second degré.

