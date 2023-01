La SEC américaine accepte que le jeton LBC ne soit pas une sécurité et renouvelle l’espoir de la victoire de Ripple dans la communauté XRP | Cryptomonnaie

La Securities and Exchange Commission des États-Unis a réglé son procès contre LBRY Inc. et a accepté que le jeton en soi n’est pas une valeur mobilière.

L’avocat John Deaton a cité un article de l’avocat des contrats Lewis Cohen et a persuadé le juge que les transactions sur le marché secondaire de LBC n’étaient pas des valeurs mobilières.

Les experts de la communauté XRP pensent que les remarques de la SEC pourraient aider à assurer la victoire de Ripple dans le procès intenté par le régulateur financier.

Le régulateur financier américain a réglé son cas contre LBRY Inc, donnant de l’espoir aux détenteurs de XRP de la communauté Ripple. Étant donné que l’affaire intentée par la Securities and Exchange Commission contre LBRY Inc. était similaire à son procès contre le géant du paiement Ripple, XRP Army a surveillé de près les résultats.

Lisez aussi: Jim Cramer pense que les traders pourraient faire la fête sur la décision de la Réserve fédérale américaine, voici pourquoi Bitcoin pourrait tomber à la place

La SEC américaine règle l’affaire contre LBRY Inc.

La communauté Ripple considère le règlement de la SEC dans son procès contre LBRY Inc. comme une victoire pour l’ensemble de l’industrie de la cryptomonnaie. L’avocat John Deaton, fondateur du média CryptoLaw, a représenté la journaliste technologique Naomi Brockwell en tant qu’amicus curiae et a demandé des éclaircissements sur les transactions du marché secondaire de LBC.

Deaton croyait que l’injonction était ambiguë et large. En tant qu’individu qui n’est pas partie à l’affaire mais qui est autorisé à assister un tribunal en offrant des informations et une expertise, Deaton a cité un article de l’avocat des contrats commerciaux Lewis Cohen qui a examiné toutes les poursuites en matière de sécurité aux États-Unis depuis la SEC contre WJ Howey Co. Cas.

Aucun tribunal n’a reconnu que l’actif sous-jacent était la sécurité à aucun moment de l’examen par Cohen des affaires de sécurité aux États-Unis. L’argument de Deaton a convaincu le juge que les transactions sur le marché secondaire de LBC n’étaient pas des valeurs mobilières.

La SEC a demandé une ordonnance qui ne fait pas de distinction entre LBRY, la direction de l’entreprise, et les utilisateurs qui ont acheté LBC sur le marché secondaire. Le juge se tourna vers Deaton et dit :

amicus, je vais préciser que mon ordonnance ne s’applique pas aux ventes sur le marché secondaire.

XRP Army s’attend à la victoire de Ripple contre la SEC après le jugement clé

La récente décision a été un soulagement pour les détenteurs de XRP et la communauté. La plate-forme de remise de paiements transfrontaliers fait actuellement l’objet d’un procès en valeurs mobilières de la part de la SEC concernant la vente de jetons XRP.

Premier mot de l’audience SEC c. LBRY : La SEC a admis officiellement que le jeton lui-même n’est pas un titre. Bon travail M. Deaton ! https://t.co/tRXIQs5SSu – Jérémy Hogan (@attorneyjeremy1) 30 janvier 2023

La décision indique que la vente de jetons LBC sur le marché secondaire n’est pas considérée comme des titres et cet argument peut jouer en faveur du procès de longue date SEC contre Ripple. Les experts pensent que cela implique que XRP, le jeton natif de XRPLedger, n’est pas une sécurité.



Retrouvez un Top 3 de cryptos à acheter et garder en 2023 dans cette vidéo :