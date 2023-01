Prédiction de prix Tezos: XTZ voit les commerçants se prépositionner après avoir pris des bénéfices à la suite des annonces de la banque centrale | Cryptomonnaie

Le prix de Tezos résiste à la force du dollar américain ce mardi matin alors que la devise se redresse.

XTZ reste stable et trouve un support alors que les commerçants ont fini de prendre des bénéfices.

Attendez-vous à voir un pré-positionnement vers un dollar américain plus faible et plus à la hausse.

Le prix de Tezos (XTZ) a eu un coup de poing lundi avec une baisse des prix de plus de 8% alors que les actions se sont vendues lors de la séance de négociation aux États-Unis. Dans l’ensemble, ce matin, la vente semble être stoppée, ce qui qualifie la baisse de lundi de pure prise de bénéfices dans le sillage des annonces des banquiers centraux d’ici mercredi. Attendez-vous à un pré-positionnement avec des traders à la recherche de bonnes affaires et à une action sur les prix au plus bas cette semaine.

Le prix de Tezos voit les chasseurs de bonnes affaires scalper

Le prix de Tezos n’était pas différent des autres classes d’actifs car cette semaine devrait démarrer très violemment sur les données, et les messages de la banque centrale entrent en jeu. Les commerçants ont été pris au dépourvu lundi matin avec l’inflation espagnole en hausse surprenante, et ce matin l’inflation française a bondi plus haut aussi. Cela indique que la Banque centrale européenne devra intensifier ses hausses de taux et même augmenter davantage. Les commerçants choisissent de l’argent pour leurs œufs et tirent profit de leurs actifs à risque, car une certaine crainte s’installe sur le marché que la Fed s’en tiendra à son même schéma de hausse s’ils voient l’inflation grimper.

XTZ trouve actuellement un plancher autour de 1,05 $ et voit des enchères arriver alors que les scalpers et les traders cherchent à se prépositionner sur le dos de l’idée commerciale selon laquelle la Fed n’offrira qu’une hausse de 25 points de base et tombera en ligne avec le attentes des marchés. Attendez-vous à ce que d’autres offres arrivent mercredi alors que le marché et la liquidité se tariront près de la décision sur les taux américains plus tard mercredi. On s’attend à ce qu’il s’aligne, et une pause au-dessus de 1,19 $ semble accordée avec le prochain prix de 1,40 $ sur le registre comme niveau de prise de bénéfices.

Graphique journalier XTZ/USD

Un certain risque doit être pris en compte, au cas où la Fed augmenterait à nouveau de 50 points de base ou effectuerait une hausse de 25 points de base, mais délivrerait à la place un message très baissier qui indique d’autres hausses futures. Cela indiquerait que le marché a tort dans son point de vue et qu’il a besoin d’être réévalué. Cela indique alors que la réévaluation fera baisser les actifs à risque, et XTZ flirtera avec une cassure en dessous de 1 $ vers 0,90 $.

