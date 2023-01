Jim Cramer pense que les traders pourraient faire la fête sur la décision de la Réserve fédérale américaine, voici pourquoi Bitcoin pourrait tomber à la place | Cryptomonnaie

Jim Cramer a prédit une poursuite de la fête haussière avec la décision de la Réserve fédérale américaine mercredi.

L’aversion au risque des investisseurs avant la réunion du FOMC a déclenché une baisse du prix du Bitcoin, alors que le récit « Cramer inverse » se joue.

Les données sur les options révèlent que les traders se préparent à un éventuel recul à court terme, Wall Street est sur la défensive avant les événements à risque à venir.

Jim Cramer, l’hôte de Mad Money sur CNBC, pense que les haussiers pourraient avoir un avantage avec la décision de la Réserve fédérale américaine, qui devrait être annoncée mercredi à 19 GMT. La dernière déclaration faite par la personnalité de la télévision américaine a incité les commerçants à la prudence alors que se déroule le récit dit « inverse de Cramer ».

Les experts en cryptomonnaie pensent que le Bitcoin et les crypto-monnaies pourraient s’échanger latéralement après la récente baisse des prix, avant l’annonce clé de la politique monétaire de mercredi et d’autres événements macroéconomiques de premier plan cette semaine.

Jim Cramer pense que les traders pourraient faire la fête sur : Vendre un signal pour les cryptos ?

Jim Cramer, personnalité de la télévision américaine et influenceur du marché, estime que la décision de la Réserve fédérale américaine mercredi pourrait favoriser les haussiers. Étant donné que les opinions de Cramer sur les prix des crypto-monnaies ont eu dans le passé une relation «inverse» avec les événements réels, crypto Twitter pense que cela pourrait être un signal de vente pour les crypto-monnaies.

Selon le récit « inversé de Cramer », la décision de la Fed américaine pourrait augmenter la pression de vente sur les actifs à risque comme le Bitcoin et les crypto-monnaies. Le bitcoin a plongé à 22 700 $ mardi, enregistrant des pertes de 1,4 % du jour au lendemain. L’actif est bien en dessous de son sommet de lundi de 23 907 $. Les analystes de la Blofin Academy estiment que l’aversion au risque des investisseurs avant une décision aussi importante est l’une des causes les plus pertinentes de la récente baisse des prix de Bitcoin.

Cela va de pair avec l’aperçu de Yohay Elam sur la décision de la Réserve fédérale. L’analyste principal de Netcost-Security pense que le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, fera une déclaration belliciste, profitant au dollar américain et pesant sur les actifs à risque comme les crypto-monnaies : « Si Jerome Powell transmet un message belliciste comme je m’y attends, le dollar américain augmentera, bénéficiant des perspectives de taux plus élevés – et de flux refuges. Si les États-Unis continuent de refroidir leur économie, cela affectera le monde entier, provoquant un ralentissement. En période d’inquiétude, le billet vert est la monnaie de choix.

Au cours des dernières 24 heures, près de 40 millions de dollars de positions Bitcoin ont été liquidées. Edward Moya, analyste de marché senior chez Oanda, soutient,

Le bitcoin est en baisse alors que Wall Street devient très défensive avant les événements à risque majeurs de cette semaine.

Liquidations BTC

Au 30 janvier, 45,96 millions de dollars de positions longues sur Bitcoin ont été liquidées, contre près de 4 millions de dollars de positions courtes. Cela signale le biais négatif croissant envers le prix du Bitcoin, parmi les commerçants.

Faible performance des actifs à risque

Les experts de la Blofin Academy estiment que la faible performance des actifs à risque sur le marché est une conséquence directe du renforcement de l’indice du dollar américain (DXY). Le DXY est brièvement tombé en dessous de 102 fin janvier avant de grimper au-dessus de 102 cette semaine.

Indice du dollar américain

L’indice d’exposition gamma, également connu sous le nom de GEX, se rapporte à la sensibilité des contrats d’options aux variations du prix sous-jacent. Le GEX montre que 23 000 $ est un niveau de résistance élevé pour le prix du Bitcoin.

GEX Deribit Bitcoin

Les traders de blocs sont devenus plus prudents et il n’y a aucune trace de transactions d’options de vente sur un mois lointain.

Négociations d’options

Les transactions directionnelles à court terme à grande échelle sont rares, ce qui indique que les traders se préparent à un éventuel recul à court terme.

