Ripple traite des paiements d’une valeur de 30 milliards de dollars, mais le prix du XRP envisage un crash de 13% | Cryptomonnaie

Le prix du XRP montre un manque d’élan haussier alors qu’il recule pour retester un niveau de support stable à 0,400 $.

Ripple révèle dans son dernier rapport trimestriel que 60 % des 30 milliards de dollars de paiements ont été effectués via ODL.

Les investisseurs devraient se préparer à la fin de la tendance haussière et au début d’une correction à 0,337 $.

Ripple a publié son rapport du quatrième trimestre pour 2022, qui fait partie de ses efforts de transparence et est en cours depuis quelques années maintenant. Le document contient une pléthore d’informations axées sur les partenariats, les ventes et les développements majeurs qu’il a subis au cours des mois précédents.

Malgré le ton positif du rapport trimestriel, l’action des prix XRP indique une correction à la baisse.

Ripple domine en tant que projet face aux paiements

Le rapport de Ripple pour le quatrième trimestre 2022 a noté que sa branche de paiement RippleNet a traité 30 milliards de dollars de paiements et 20 millions de transactions depuis sa création, dont 60 % étaient des créations de liquidité à la demande (ODL).

ODL est un service proposé par Ripple. Il élimine le besoin de comptes pré-financés pour les virements transfrontaliers. Les comptes Nostro-Vostro dans la finance traditionnelle ont des fonds massifs verrouillés aux deux extrémités, mais avec ODL, ces transferts utilisent le jeton XRP pour le règlement.

Ripple mentionne qu’au quatrième trimestre de 2022, ODL a été lancé en « France et en Suède en partenariat avec les fournisseurs de paiement Lemonway et Xbaht, respectivement ». Des développements similaires ont été constatés en Afrique via MFS Africa, une passerelle de paiement leader dans la région.

Le prix XRP continue de lutter

Le prix du XRP a augmenté de 29 % depuis le 1er janvier et a établi un sommet local à 0,448 $. Bien qu’impressionnante, cette tendance haussière se dérobe par rapport aux rendements de Bitcoin, Ethereum ou d’autres rallyes altcoin. Quoi qu’il en soit, le jeton de versement a franchi l’obstacle de 0,400 $ et établi un sommet local à 0,431 $.

Maintenant, une ventilation de la structure de support de 0,400 $ à 0,380 $ signalera le début d’une tendance à la baisse. Dans un tel cas, le prix XRP pourrait retester le niveau de support immédiat à 0,367 $, mais une ventilation de ce niveau le fera descendre à 0,337 $. Ce mouvement constituerait une baisse de 13 %.

Bien que peu probable, un pic de pression de vente qui pousse le prix du XRP à franchir la barrière de 0,337 $ ouvrira la voie aux baissiers pour continuer leur déchaînement et marquer la barrière de 0,288 $.

Graphique XRP/USDT sur 1 jour

Indépendamment des perspectives baissières à court terme, le prix du XRP peut éviter ce destin en produisant un chandelier quotidien près de l’obstacle de 0,448 $. Ce retournement donnerait aux acheteurs mis à l’écart un signal d’accumulation, déclenchant une autre hausse à 0,4781 $.

