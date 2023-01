Elon Musk réfléchit aux paiements Bitcoin et crypto pour Twitter dans le cadre d’une demande de licence réglementaire | Cryptomonnaie

Elon Musk étend Twitter à toutes les applications et demande des licences réglementaires afin que Twitter puisse fonctionner à travers les États-Unis avec une fonctionnalité de paiement.

Des sources proches du dossier ont révélé que la monnaie fiduciaire est la première priorité, mais la fonctionnalité de cryptomonnaie pourrait être ajoutée prochainement.

Musk s’est déjà essayé au Bitcoin chez Tesla, les experts du secteur estiment que l’objectif à long terme de Twitter est de perturber les paiements avec des fonctionnalités de type PayPal.

Twitter a récemment commencé à demander des licences de paiement aux États-Unis. La division Twitter Payments du géant des médias sociaux, dirigée par Esther Crawford, travaille à l’intégration des paiements cryptomonnaies et fiat à l’application.

Musk soutient Bitcoin depuis février 2021, lorsque la société de voitures électriques Tesla a acheté 1,5 milliard de dollars en Bitcoin.

Le Twitter d’Elon Musk demande une licence de paiement aux États-Unis, un pas de plus vers « tout app »

Elon Musk réfléchit à la création d’une « toute application », une application qui offre une suite de services aux utilisateurs tels que la messagerie, les réseaux sociaux, les paiements entre pairs et les achats en ligne.

WeChat propose toutes les fonctionnalités, de la messagerie aux achats et aux paiements comme PayPal. Par conséquent, l’ajout d’outils de paiement à Twitter est la vision à long terme de Musk. Le géant des médias sociaux a de l’expérience avec les paiements cryptomonnaies. Deux mois avant que Jack Dorsey ne quitte son poste de PDG, Twitter s’est associé à la société de paiement Stripe pour lancer une fonction de pourboire Bitcoin.

Musk réfléchit aux paiements cryptomonnaies pour Twitter, poussant les paiements qui nécessitent une licence auprès du Trésor américain en tant que processeur de paiements et demandant des licences d’État, dans le but de terminer le processus dans un délai d’un an.

Twitter a commencé à demander des licences aux États-Unis pour permettre au géant des médias sociaux de prendre en charge les paiements numériques et de générer des flux de revenus pour l’application de Musk. Twitter a les yeux sur l’autorisation réglementaire de plusieurs agences d’État.

Esther Crawford, responsable des paiements Twitter chez Musk, guide sa division dans la création d’un système de coffre-fort pour héberger et sécuriser les données des utilisateurs. Alors que Musk a déclaré que la monnaie fiduciaire est la première priorité de la plate-forme, des sources proches du dossier affirment que la fonctionnalité de cryptomonnaie pourrait être ajoutée prochainement.

