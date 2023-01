Le chinois Hainan renforcera la surveillance du NFT alors que les essais de yuans numériques se multiplient | Cryptomonnaie

Le régulateur du marché de Hainan souhaite promouvoir les NFT dans le cadre de l’économie numérique, mais travaillera activement pour éliminer les mauvais acteurs et les comportements spéculatifs.

Les autorités de la province de Hainan, dans le sud de la Chine, se sont engagées à renforcer la surveillance du secteur des jetons non fongibles (NFT) afin de « promouvoir le développement sain » du secteur et d’éliminer la fraude et les autres risques associés.

Dans une annonce distincte, la Banque populaire de Chine (PBoC) a également annoncé qu’elle travaillait sur de nouvelles fonctionnalités pour son programme pilote de monnaie numérique de la banque centrale (CBDC), appelé yuan numérique ou eCNY.

Surveillance NFT

Dans un avis public publié le 29 janvier, le régulateur du marché de Hainan et neuf autres agences de la province ont présenté un long plan pour faire avancer le secteur NFT.

Une traduction du document révèle que le régulateur met l’accent sur la promotion des NFT dans le cadre de l’économie numérique, en particulier comme moyen d’attirer les investissements étrangers dans le port de libre-échange de Hainan.

Les agences provinciales ont cependant déclaré qu’elles souhaitaient superviser le marché NFT d’une manière qui limite le « chaos du marché » tel que les informations trompeuses, la spéculation, le vol de droits d’auteur, la fraude, le blanchiment d’argent et la valeur fictive.

Certaines mesures décrites incluent la répression « sévère » de la fausse propagande dans les cadres actuels tels que la « loi anti-concurrence déloyale », la prévention de la violation du droit d’auteur en guidant et en exhortant les plateformes Internet à supprimer ce contenu, et la répression de la fraude.

L’accent a également été mis sur l’éducation du public en véhiculant les « risques et lois » du secteur afin qu’il « achète prudemment » et évite les pertes dues à la spéculation sauvage sur les NFT.

Le gouvernement chinois a eu une vision unique du secteur NFT depuis qu’il a explosé en popularité, alors que la classe d’actifs n’a pas contourné les interdictions générales majeures contrairement aux crypto-monnaies privées, les agences d’État ont souvent été promptes à dissuader toute sorte de comportement spéculatif.

Le yuan numérique ajoute des cloches et des sifflets

Selon une annonce partagée via Baidu le 30 janvier, la Banque populaire de Chine (PBoC) prévoit d’ajouter de nouvelles fonctionnalités à ses pistes pilotes de longue date du yuan numérique.

La banque a suggéré qu’elle développait un système de transaction basé sur le code QR afin que «les consommateurs puissent« numériser avec un seul code »» pour rendre la CBDC plus conviviale.

Il a également souligné que de telles intégrations technologiques aideront la Chine « à réaliser l’interconnexion entre le système numérique du renminbi et les outils de paiement électronique traditionnels ».

Un autre avantage vanté du système de code QR est que les commerçants pourront « soutenir diverses transactions » tout en limitant l’augmentation des coûts pour les consommateurs.

La PBoC a souligné qu’en 2022, elle avait piloté la CBDC dans 17 provinces et déployé environ 30 « activités d’enveloppe rouge » en yuans numériques dans lesquelles elle a largué de petites quantités de l’actif aux citoyens.

La campagne a été utilisée pour promouvoir l’utilisation de l’actif, notamment concernant les paiements pour les « déplacements à faible émission de carbone » tels que les transports en commun.

Plus tôt ce mois-ci, le réseau eCNY a reçu une mise à niveau clé via l’intégration de contrats intelligents.

Selon un rapport du média crypto local 8btc, des fonctionnalités de contrat intelligent ont été lancées via l’application de livraison axée sur l’alimentation et la vente au détail de Meituan.

Lorsque les utilisateurs passent, commandent et paient avec leur portefeuille e-CNY, un contrat intelligent se déclenche et recherche des mots-clés et des articles achetés dans leur commande. Si un utilisateur achète quelque chose sur la liste des mots clés du jour, il participe au tirage au sort pour gagner une partie d’un prix d’une valeur d’environ 1 300 $.

Retrouvez un Top 3 de cryptos à acheter et garder en 2023 dans cette vidéo :