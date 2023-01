La communauté Bitcoin éclate dans un débat existentiel sur les ordinaux du projet NFT | Cryptomonnaie

Les débuts ce mois-ci du protocole Ordinals, qui stocke les NFT sur la blockchain Bitcoin, creusent un fossé entre les puristes de Bitcoin qui disent que la blockchain devrait être limitée aux transactions financières, et ceux qui voient le réseau comme suffisamment vaste et polyvalent pour héberger une gamme de cas d’utilisation – même si cela indique de l’art sur le thème des mèmes.

Le créateur des ordinaux, Casey Rodarmor, affirme que le protocole utilise des « inscriptions » ou du contenu arbitraire comme du texte ou des images qui peuvent être ajoutés à des satoshis ou « sats » numérotés séquentiellement – les plus petites unités de Bitcoin – pour créer des « artefacts numériques » uniques qui peuvent être conservés et transféré sur le réseau Bitcoin comme n’importe quel autre sat.

Les ordinaux, dans leur forme actuelle, ne seraient pas possibles sans la mise à jour 2017 Segregated Witness (SegWit) de Bitcoin et la mise à jour plus récente 2021 Taproot. SegWit a aidé à faire évoluer Bitcoin en introduisant un champ de bloc pour contenir des « données témoins » – des signatures et des clés publiques pour les transactions Bitcoin. Les vulnérabilités potentielles ont obligé les développeurs à imposer des limites à la taille de ces données. Lorsque Taproot est arrivé, il a résolu ces problèmes de sécurité, permettant la suppression des anciennes restrictions SegWit et ouvrant la voie au stockage en chaîne de gros volumes de données NFT. Il s’avère que c’est la base parfaite pour les ordinaux.

Le nouveau protocole a relancé un débat séculaire sur la question de savoir si Bitcoin doit être utilisé à des fins non financières. En 2010, l’inventeur pseudonyme de Bitcoin, Satoshi Nakamoto, a répondu par un « non » retentissant.

Bien avant Ordinals, quelques Bitcoiners de la vieille école ont lancé l’idée d’incorporer un système de noms de domaine (DNS) dans Bitcoin. Le projet, baptisé BitDNS, a été rapidement abattu par Satoshi.

« Empiler tous les systèmes de quorum de preuve de travail dans le monde dans un seul ensemble de données n’est pas évolutif », a écrit Satoshi, scellant le sort de BitDNS qui s’est finalement transformé en une chaîne distincte appelée Namecoin.

Avec cela en toile de fond, certains membres de la communauté Bitcoin caractérisent le projet NFT comme une « attaque », alors même que d’autres s’apprêtent à l’adopter.

« Ma réponse à cela est, vous savez, Bitcoin n’est vraiment pour rien, il existe juste. » Rodarmor a expliqué. « Il a vraiment transcendé les intentions de son créateur. »

Les opposants au protocole soutiennent que les ordinaux concurrenceront les transactions de paiement traditionnelles en encombrant les blocs et en augmentant les frais de transaction. Rodarmor n’est pas d’accord. « Pour cela, je dis, eh bien, il y a ce mécanisme de tarification du marché des frais que Bitcoin a, qui permet aux gens de payer le montant des frais en fonction de la valeur de la transaction pour eux », a déclaré Rodarmor à CoinDesk dans une interview. « Et cela s’applique aussi bien aux transactions financières qu’aux inscriptions. Et donc, le marché des frais gère déjà ce que les gens paient pour les transactions, ce qu’ils pensent qu’ils valent, puis les mineurs choisissent simplement les transactions avec les frais les plus élevés. Donc, tout s’intègre en quelque sorte dans le modèle de sécurité et d’incitation de Bitcoin.

La réprimande de Satoshi n’a pas réglé le débat et deux écoles de pensée opposées ont émergé – ceux qui soutenaient les applications non financières sur Bitcoin et ceux qui étaient contre.

Rodarmor a mis de l’essence dans ce débat enflammé avec le lancement d’Ordinals. « C’est aussi un jeu équitable pour les mineurs de censurer la merde comme une forme de découragement », a déclaré le PDG de Blockstream et célèbre cypherpunk Bitcoin, Adam Back, dans un tweet maintenant supprimé.

Il a ensuite posté : « Nous pouvons reconnaître que nous ne pouvons pas vraiment les arrêter et c’est un monde libre avec des mineurs anonymes. Mais nous pouvons également éduquer et encourager les développeurs qui se soucient du cas d’utilisation de Bitcoin à ne pas le faire ou à le faire de manière économe en espace, par exemple de manière horodatée.

D’autres sont dans le camp dur-non. Le développeur de longue date de Bitcoin Core, Luke Dashjr, a déclaré à CoinDesk que Ordinals est une « attaque » contre Bitcoin.

De l’autre côté du débat, certains leaders d’opinion ont adopté Ordinals, le saluant comme une solution à la subvention de bloc Bitcoin en constante diminution – la quantité de bitcoin (BTC) qu’un mineur gagne pour résoudre un bloc.

«Ordinaux = NFT sur Bitcoin. C’est bon pour Bitcoin », a tweeté l’éducateur Bitcoin, Dan Held.

La subvention Bitcoin – la quantité de bitcoins accordée à un mineur pour avoir réussi à extraire un nouveau bloc de données – est réduite de moitié tous les 210 000 blocs (environ tous les quatre ans). La subvention actuelle est de 6,25 BTC, qui sera réduite à 3,125 BTC à une hauteur de bloc de 840 000 en 2024. Comme ce montant devient de plus en plus petit, les mineurs deviendront plus dépendants des frais de transaction.

Si les inscriptions ordinales augmentent effectivement la concurrence pour l’espace de bloc, les frais de transaction plus élevés peuvent rendre intéressant pour les mineurs de continuer à sécuriser le réseau Bitcoin, du moins selon la théorie.

Un autre développeur de Bitcoin Core, Peter Todd, dit que le tapage pourrait être beaucoup de bruit pour rien.

« Cette panique concernant les ordinaux est stupide », a tweeté Todd. « Vous avez toujours été en mesure d’intégrer autant de données que vous pouvez payer dans les transactions BTC. La racine pivotante n’a rien changé à cela.

Le chirurgien et Bitcoiner de longue date, Dennis Pourteaux, a écrit un article de blog décrivant le lien entre Taproot et Ordinals.

« Taproot a fait en sorte que la taille de la transaction soit illimitée », a déclaré Pourteaux à CoinDesk dans une interview. « Sauf pour cela, il doit, bien sûr, être plus petit qu’un bloc lui-même. »

Pourteaux est un aficionado NFT auto-avoué, mais il ne prend pas parti dans ce débat. Il pense que les querelles sur les ordinaux sont une bénédiction déguisée pour la communauté Bitcoin.

« C’est ainsi que nous protégeons Bitcoin », a déclaré Pourteaux. « En ayant ces débats techniques et en rassemblant les esprits les plus intelligents et en déterminant les prochaines étapes si d’autres étapes sont nécessaires. »

Quant à Rodarmor, les NFT sur Bitcoin sont simplement un plaisir décentralisé et sans autorisation.

« Ma vision est que Ordinals est un projet artistique amusant, et j’espère qu’il encouragera les gens à en savoir plus sur Bitcoin », a déclaré Rodarmor. «Pour utiliser les ordinaux et faire des inscriptions, vous devez exécuter votre propre nœud complet. Et donc j’espère que les gens s’intéresseront à gérer leurs propres nœuds complets parce que je pense que c’est bon pour Bitcoin. Il n’y a pas de sidechain, il n’y a pas de jeton, il n’y aura jamais de jeton. Il utilise simplement du Bitcoin ordinaire.

