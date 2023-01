Trois raisons pour lesquelles l’analyse des prix du Bitcoin laisse entrevoir un recul à ce niveau | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin montre des fissures dans son ascension haussière, suggérant une vente imminente.

La divergence baissière, combinée à d’autres développements sur le graphique journalier, révèle qu’un retracement de 7% à 15% est probable.

L’invalidation des perspectives baissières se produira si BTC produit un chandelier quotidien au-dessus de 24 000 $.

Le prix du Bitcoin est sur une tendance à la hausse constante depuis le 1er janvier et n’a montré aucun signe d’arrêt jusqu’à présent. Cependant, les choses commencent à changer avec la clôture quotidienne du chandelier du 29 janvier et pourraient indiquer une vente imminente.

Le prix du Bitcoin pourrait bientôt s’effondrer

Le prix du Bitcoin est passé de 16 499 $ le 1er janvier à 23 860 $ le 29 janvier. Cette ascension constitue un gain de 45 % et pourrait toucher à sa fin pour trois raisons.

Chandelier engloutissant baissier : Le graphique journalier montre que le 29 janvier a produit un chandelier « baissier » avec un rendement de -3,86 %. Étant donné que ce chandelier a complètement éclipsé le chandelier « haussier » précédent, un chandelier baissier engloutissant se forme. Typiquement, si cette structure se forme à la fin d’un rallye, cela dénote le début d’un retracement ou d’une forte correction. Divergence RSI : Le chandelier engloutissant baissier n’est pas un modèle autonome, l’indice de force relative (RSI) continuant également de baisser depuis le 14 janvier, signalant un élan en baisse tandis que l’actif continuait de monter en flèche. Cette non-conformité se traduit à terme par un renversement de tendance en faveur des baissiers. Ligne de risque : Enfin, nous avons la ligne de risque (bleue) de l’indicateur d’inversion de moment (MRI) qui a été franchie par le prix du Bitcoin sur la période quotidienne. Ce niveau est présent à 23 000 $ et est crucial pour déterminer la direction de BTC. Un basculement de la ligne de risque vers un plancher de support ouvre souvent la voie à un rallye de l’actif sous-jacent vers le prochain niveau de résistance de la tendance de l’état, et une panne pourrait catalyser un mouvement vers la barrière de support immédiate.

En raison de ces facteurs baissiers, le prix du Bitcoin pourrait se préparer à une correction, abrupte ou autre. Les moyennes mobiles exponentielles (EMA) sur 50, 100 et 200 jours à 21 211 $, 19 959 $ et 19 384 $, respectivement, sont des niveaux de support immédiat. Un pic soudain de pression de vente qui pousse la plus grande crypto par capitalisation boursière fera baisser le BTC à ces niveaux.

La ventilation de ces structures de support ouvrira le prix du Bitcoin pour retester le point culminant de l’achat à 18 199 $. C’est à ce niveau que la vente devrait s’atténuer et offrir une opportunité parfaite aux acheteurs mis à l’écart de s’accumuler.

En cas d’ordres de vente en cascade entraînés par des traders frénétiques, le niveau de support de la tendance de l’État (pointillé vert) à 16 499 $ sera étiqueté ensuite.

Les perspectives les plus baissières à sortir après une ascension de 45% seraient si le prix du Bitcoin franchissait le niveau de support de 16 499 $ et balayait les creux égaux formés à 15 588 $ pour collecter la liquidité d’arrêt de vente.

Graphique BTC/USDT sur 1 jour

D’autre part, la réunion du Federal Open Meeting Committee (FOMC) prévue pour le 1er février pourrait influencer le prix du Bitcoin pour qu’il poursuive son ascension. Si BTC décide d’ignorer ces signaux baissiers flagrants et produit un plus haut supérieur à 24 000 $, cela invalidera les perspectives pessimistes.

Dans un tel cas, le prix du Bitcoin pourrait tenter de retester le prochain niveau de résistance de la tendance de l’état (en pointillé rouge) à 30 444 $.

Retrouvez un Top 3 de cryptos à acheter et garder en 2023 dans cette vidéo :