First Mover Asia: les jetons d’échange centralisés affichent de solides gains en janvier malgré l’intérêt de la SEC | Cryptomonnaie

Prix: Bitcoin et Ether ont commencé la journée ouvrable en Asie dans le rouge.

Insights: Les gains des jetons d’échange centralisés sont une histoire peu probable étant donné les problèmes avec le jeton FTT de FTX. Et après?

Par Sam Reynolds

La corrélation des actions Bitcoin-Tech sera à nouveau testée alors que Wall Street lance la saison des bénéfices

Le bitcoin et l’éther ont commencé la journée de travail en Asie dans le rouge, avec le plus grand actif numérique au monde en baisse d’un peu moins de 4 % sur la journée à 22 795 $ et le dernier en baisse de 4,8 % à 1 568 $. Les investisseurs envisagent une semaine chargée aux États-Unis avec une semaine de bénéfices décevante attendue, ainsi qu’une autre hausse des taux d’intérêt.

« La saison des résultats du quatrième trimestre pour le S&P 500 continue d’être médiocre », a écrit l’analyste de FactSet John Butters dans une note publiée plus tôt. diminué pendant ce temps. Les deux mesures sont toujours inférieures à leurs moyennes sur 5 et 10 ans. »

Les données de Refinitiv montrent que les analystes s’attendent à ce que les bénéfices du S&P 500 publiés cette semaine baissent de 3 %, avec une baisse de 8,7 % de la technologie.

Les investisseurs envisagent également une autre hausse des taux d’intérêt, mais plus modeste, cette semaine, les résultats de la dernière réunion de la Fed étant publiés mercredi. Les investisseurs pensent que la Fed augmentera ses taux de 25 points de base (pb), ce qui serait la plus faible augmentation de taux en près d’un an.

Tout cela continue de tester la corrélation que le bitcoin aurait avec le marché boursier.

« Rien ne semble indiquer que la crypto cessera de bouger en réponse aux décisions politiques de la Fed, bien que la prochaine fusion d’Ethereum soit l’un des événements les plus importants de l’histoire récente de la crypto », a déclaré Riyad Carey, analyste de recherche chez Kaiko, à CoinDesk dans une note fournie précédemment.

Connaissances

Les jetons d’échange centralisés affichent de solides gains en janvier malgré l’intérêt de la SEC

Par Sam Reynolds

Le marché des actifs numériques connaît un mois de janvier record, et vous seriez pardonné si vous pensiez que le marché baissier était terminé. Le bitcoin a augmenté de près de 40 % depuis le début de l’année et l’éther a gagné 30 %, les altcoins montrant également une certaine force.

Les jetons d’échange suivent également cette tendance et ont affiché une croissance à deux chiffres au cours du dernier mois. Le BNB de Binance, le CRO de Crypto.com et le KCS de KuCoin sont tous carrément dans le vert.

Normalement, ce ne serait pas vraiment une surprise, car la montée de ces jetons est corrélée à une augmentation du volume sur les échanges. À l’heure actuelle, c’est un marché sain et dynamique, et les prix des jetons d’échange en témoignent.

Mais c’est oublier ce qui s’est passé dans les derniers jours de décembre.

Dans le cadre d’une plainte déposée contre le co-fondateur de FTX, Gary Wang, et l’ancienne PDG d’Alameda Research, Caroline Ellison, la Securities and Exchange Commission (SEC) a expliqué pourquoi l’ancien jeton d’échange de FTX, FTT, est un titre.

« Si la demande de trading sur la plate-forme FTX augmentait, la demande pour le jeton FTT pourrait augmenter, de sorte que toute augmentation de prix de FTT profiterait aux détenteurs de FTT de manière égale et proportionnelle à leurs avoirs FTT », a écrit la SEC dans sa plainte. « L’allocation importante de jetons à FTX a incité l’équipe de direction de FTX à prendre des mesures pour attirer plus d’utilisateurs sur la plateforme de trading et, par conséquent, à augmenter la demande et à augmenter le prix de négociation du jeton FTT. »

Cela pourrait décrire de nombreux – mais pas tous – des jetons d’échange sur le marché. Et parce qu’Ellison a signalé son intention de coopérer avec les forces de l’ordre, les affirmations de la SEC n’ont pas été contestées. Lorsque cela a été dévoilé en décembre, cela aurait dû être un jour de jugement pour le secteur des jetons d’échange.

OKX, par exemple, évite spécifiquement cette description de son jeton d’échange.

«Le jeton natif n’a jamais été une grande partie de nos activités ou de notre trésorerie. Notre jeton natif a toujours été conçu pour engager nos clients les plus actifs et leur donner un moyen de rechercher des remises grâce à l’activité sur la plate-forme », c’est ainsi qu’un cadre d’OKX a décrit le jeton dans une interview avec CoinDesk.

On ne peut pas en dire autant de Huobi, qui, selon les données de CryptoQuant, est l’échange le plus dépendant de son propre jeton.

Le marché a peut-être intégré l’idée que la SEC pourrait ne pas être en mesure de faire grand-chose sur la façon dont elle pense que les jetons d’échange sont des titres.

Les échanges qui offrent ces jetons n’ont pas beaucoup de lien avec les États-Unis. Ils sont situés à l’étranger, ne sont pas gérés par des Américains et n’autorisent pas les résidents américains sur la plate-forme.

Mais BitMex pensait également qu’il était à l’abri de la surveillance réglementaire américaine en faisant la même chose, et nous savons tous comment cela s’est passé.

