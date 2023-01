La société sœur de FTX, Alameda Research, intente une action en justice de 445,8 millions de dollars contre Voyager Digital | Cryptomonnaie

Alameda Research a blâmé Voyager Digital pour son rôle dans la faillite de FTX, le qualifiant de fonds nourricier.

Les dossiers judiciaires montrent qu’Alameda Research cherche à récupérer les remboursements de prêt qu’elle a faits à Voyager.

Le prix FTT a suivi les indices plus larges du marché, restant latéralement autour de la barre des 2 $.

La saga FTX a pris une tournure plutôt intéressante lundi après que la société sœur de l’échange de crypto-monnaie en faillite, Alameda Research, a intenté une action en justice contre un autre prêteur de crypto en faillite, Voyager Digital. Cherchant à récupérer les remboursements de prêts effectués par Alameda, la société a traîné Voyager en justice.

FTX, Alameda Research et Voyager Digital

Alameda Research, liée à FTX, a demandé lundi dans un dépôt au tribunal de récupérer les remboursements de prêt qu’elle avait faits à Voyager Digital. D’un montant de 445,8 millions de dollars, les remboursements ont été effectués juste avant le dépôt de bilan d’Alameda.

Alameda avait effectué les transferts vers Voyager Digital après que le prêteur crypto a demandé la protection de la faillite. Cependant, pour le moment, Alameda rejette la faute sur Voyager lui-même, affirmant que le prêteur de crypto a contribué à l’effondrement de FTX.

Selon les documents judiciaires, Alameda a qualifié Voyager de fonds nourricier et peu ou pas de diligence raisonnable a été effectuée avant d’investir l’argent des clients de détail.

Le dossier ajoute par ailleurs,

« Le rôle joué par Voyager et d’autres » prêteurs « de crypto-monnaie qui ont financé Alameda et alimenté cette inconduite présumée, sciemment ou imprudemment, a été largement perdu dans l’attention (justifiée) accordée à l’inconduite présumée d’Alameda et de son ancien dirigeant désormais inculpé. «

Alameda, dans le dossier de poursuite, a précisé que les prêts consentis par Voyager à la société étaient sous la forme d’actifs cryptomonnaies, notamment Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dogecoin, USD Coin (USDC) et plus encore. À l’avenir, Alameda a l’intention de récupérer les 445,8 millions de dollars et tout montant supplémentaire, y compris les frais juridiques.

Le prix FTT perd son élan haussier

Le prix FTT est lié au reste du marché de la cryptomonnaie, car l’altcoin a peint une autre bougie rouge lundi pour maintenir la crypto-monnaie dans un élan latéral. Bien qu’il ait pu invalider la tendance haussière, pour le moment, FTT ne fait face à aucune vente importante, maintenant son prix autour de la barre des 2 $.

Graphique FTT/USD sur 1 jour

Bien que FTT soit plus sensible à une baisse de prix que tout autre actif en raison de la découverte de nouvelles informations liées à la procédure de faillite de FTX, la tendance haussière du marché au sens large devrait protéger l’actif d’une baisse significative.

Retrouvez un Top 3 de cryptos à acheter et garder en 2023 dans cette vidéo :