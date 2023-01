Prédiction des prix du Shiba Inu: des signaux mitigés suggèrent un mouvement volatil à venir | Cryptomonnaie

Le prix du Shiba Inu a connu une baisse de 6 % lundi.

SHIB peut avoir besoin de plus de temps pour décrire le prochain mouvement en fonction des facteurs mentionnés ci-dessous.

L’invalidation du scénario baissier serait une cassure au-dessus de 0,00001295 $.

Le prix du Shiba Inu connaît une baisse, mais les aspects techniques sont encore incertains. Des niveaux clés ont été définis pour décrire un résultat plausible pour la trajectoire de prix de la pièce de monnaie notoire.

Le prix du Shiba Inu s’est-il dirigé vers le sud ?

Le prix du Shiba Inu subit la force baissière alors que la pièce de monnaie du chien préféré au monde est en baisse de 6% sur la journée. Depuis le 1er janvier, le jeton autoproclamé Dogecoin-killer a augmenté de 66 %. Tout au long du rallye, les haussiers ont été confrontés à peu de défis, de brèves consolidations suivies de flambées supplémentaires des prix. Alors que janvier touche à sa fin, le jeton SHIB montre un léger changement dans le comportement du marché, ce qui pourrait conduire à une opportunité rentable pour les day traders.

Le prix du Shiba Inu se vend actuellement aux enchères à 0,00001130 $. La baisse de 6 % revient pour retester le plus bas plus haut produit le 24 janvier, lorsqu’il a chuté de 7 %. La liquidation mentionnée a été la plus grande vente de la nouvelle tendance haussière de SHIB. Au moment de la rédaction de cet article, la moyenne mobile simple (SMA) sur 21 jours se situe juste en dessous du niveau et n’a pas été testée depuis le 3 janvier, date à laquelle elle a contribué à catalyser la hausse de 66 % de SHIB.\

Le prix du Shiba Inu est dans une situation particulière pour les commerçants qui cherchent à entrer sur le marché maintenant. La raison en est que la moyenne mobile exponentielle (EMA) sur 8 jours a déjà été franchie, de sorte que les baissiers qui entrent tôt sur le marché réalisent déjà des bénéfices substantiels. La moyenne mobile simple de 21 jours n’a pas encore été franchie, et le potentiel de trouver un support solide au niveau est valable.

De plus, l’indice de force relative (RSI), un indicateur utilisé pour évaluer le potentiel d’un futur swing trade en comparant et en contrastant les rallyes précédents, affiche une divergence haussière entre le plus bas du 24 janvier à 0,00001090 $ et le prix d’enchères actuel. Les schémas de divergence haussière sont généralement observés avant un retournement du marché, car ils indiquent la force sous-jacente des acheteurs malgré la baisse des prix.

Graphique SHIB/USDT sur 1 jour

Ainsi, cette thèse reste neutre. Si la moyenne mobile simple sur 21 jours à 0,00001100 $ est dépassée, la prochaine zone cible baissière se situerait entre les niveaux de retracement de 38,2 % et 50 % du rallye de 66 % de janvier à 0,00001020 $ et 0,00000974 $. Le scénario baissier crée un potentiel de baisse de 12 % par rapport à la valeur marchande actuelle de Shiba Inu.

Il convient de noter qu’une clôture quotidienne et un chandelier au-dessus du plus haut de janvier à 0,00001294 $ invalideraient l’idée de commerce baissier et créeraient une opportunité d’être long. Dans le scénario haussier, SHIB est susceptible de revenir vers la zone de liquidité de 0,00001400 $, entraînant une augmentation de 20 % de la valeur marchande.

