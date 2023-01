Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple : Premiers signes d’un recul anticipé | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin est en baisse de 2,5% sur la journée, mais la tendance reste haussière.

Le prix d’Ethereum a baissé de 5% et pourrait être le premier signe d’une baisse plus profonde.

Le XRP est témoin d’une baisse de 3,5 % et montre de la place pour davantage de ventes.

Le marché de la cryptomonnaie connaît un afflux d’activité baissière. Des niveaux clés ont été définis pour prévoir où les trois principales crypto-monnaies pourraient être tarifées en février.

Le prix du Bitcoin en baisse mais pas mort

Le prix du bitcoin connaît une résistance proche de la zone médiane de 23 000 $. Depuis le 1er janvier, la monnaie numérique a augmenté de 45 % de manière époustouflante. Tout au long de la tendance à la hausse, le prix du BTC n’a reculé que pendant environ un jour avant de poursuivre son ascension. Le 30 janvier, le prix du BTC a connu sa plus forte baisse en solo du mois. Au moment d’écrire ces lignes, le prix du Bitcoin enregistre une baisse de 2,5 % de sa valeur marchande.

Le prix du bitcoin se vend actuellement aux enchères à 23 165 $. Bien que le plus grand jour rouge ne soit pas un changement digne du comportement du marché, plusieurs facteurs montrent que BTC est toujours dans une tendance haussière saine. Par exemple, les baissiers n’ont pas encore produit un prix de stabilisation inférieur à la moyenne. La moyenne mobile exponentielle sur 8 jours (EMA) fournit souvent un support pour une tendance au cours de la troisième vague impulsive, également connue comme la partie la plus forte du rallye. Un chandelier proche sous la barrière entraîne généralement une correction plus prononcée en trois vagues, connue sous le nom de vague quatre.

L’indicateur de profil de volume est en corrélation avec le récit lunaire car les traders restent sous contrôle selon l’API d’échange Binance. Malgré toutes les tentatives des baissiers tout au long du mois, la bougie la plus forte appartient aux haussiers, avec un afflux de transactions de 454 000 $ survenu le 12 janvier.

En combinant tous ces facteurs, le prix du Bitcoin est toujours sur une tendance haussière jusqu’à ce que les conditions du marché changent. Les prochains objectifs haussiers sont probablement des niveaux de liquidité entre 24 000 $ et la zone médiane de 24 000 $. Le scénario haussier crée le potentiel d’une hausse de 6% par rapport au prix actuel du BTC.

Graphique BTC/USDT sur 1 jour

L’invalidation de la thèse haussière pourrait se produire si les baissiers produisent un chandelier de clôture sous l’EMA de 8 jours à 23 000 $. Ce faisant, les traders pourraient rediriger vers le sud et tester les zones de résistance précédentes à près de 21 000 $, entraînant une baisse de 7 % de la valeur marchande actuelle de Bitcoin.

Le prix d’Ethereum commence les phases d’une vente ?

Le prix de l’Ethereum connaît une forte réaction après une hausse de 4 % le dernier dimanche de janvier. Les baissiers ont complètement inversé le mouvement en étiquetant le prix d’ouverture à 1 572 $, entraînant une baisse de 5 % sur la journée. Comme mentionné dans les perspectives précédentes, la zone de 1 610 $ est cruciale pour la tendance haussière de l’ETH et ne pas maintenir l’action des prix au-dessus pourrait catalyser un fort mouvement à la baisse.

Le prix Ethereum se vend actuellement aux enchères à 1 583 $. Comme Bitcoin, l’indicateur de volume reste en faveur des traders. Cependant, les baissiers ont produit un chandelier quotidien près de la barrière lors des tentatives précédentes au cours de la tendance haussière. L’action de va-et-vient des prix près de la zone de 1 610 $ pourrait amener les commerçants à se battre pour la position en prédiction d’un événement de liquidation.

Le scénario baissier crée le potentiel d’une baisse de 15% du prix des ETH dans l’objectif de 1 350 $.

Graphique ETH/USDT sur 1 jour

Une clôture quotidienne en chandelier au-dessus de 1 610 $ est nécessaire pour invalider la thèse baissière. Ce faisant, les haussiers pourraient être de retour sur la bonne voie pour cibler la zone de liquidité de 1 700 $, ce qui entraînerait une augmentation de 8 % par rapport à la valeur marchande actuelle d’Ethereum.

Le prix XRP mérite de s’inquiéter

Le prix du XRP montre des raisons de s’inquiéter car les baissiers semblent prendre le contrôle de la phase de consolidation de 7 jours. Le 30 janvier, le jeton numérique est en baisse de 3,5 % sur la journée alors que les baissiers ont accompli leur première violation de la moyenne mobile simple (SMA) sur 21 jours. Si le SMA ne détient pas le support, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que la zone médiane de 0,30 $ soit retestée dans les prochains jours.

Le prix XRP se vend actuellement aux enchères à 0,3995 $. Un outil de retracement de Fibonacci entourant l’intégralité du rallye de 42% de Ripple en janvier montre que le prix actuel n’est qu’une correction de 23,6%. Les traders de Fibonacci soutiennent que le point de 23,6 % n’est pas un niveau d’inversion significatif. Ainsi, la vente pourrait continuer. Une brèche au niveau de 50% Fib marquée de 0,362 $ entraînerait une baisse de 9% par rapport à la valeur marchande actuelle de XRP.

Graphique XRP/USDT sur 1 jour

Pour les traders qui cherchent à entrer sur le marché, un point d’invalidation baissier peut être placé au-dessus du sommet de 0,43 $ établi le 23 janvier. Une violation de la barrière pourrait déclencher un rallye vers la zone de liquidité de 0,45 $, ce qui entraînerait une augmentation de 12 % par rapport au Prix ​​actuel XRP.

