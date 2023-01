Prédiction de prix d’ondulation : XRP a un besoin urgent d’un support à proximité afin d’éviter l’implosion | Cryptomonnaie

Le prix Ripple voit les commerçants prendre des bénéfices et quitter les crypto-monnaies au cours de la première grande semaine volatile de 2023.

XRP pourrait être vu chuter de 10% dans le fondu actuel.

Si les banques centrales réussissaient à atténuer l’humeur haussière, un mouvement de piqué vers 0,30 $ pourrait secouer les marchés.

Le prix Ripple (XRP) fait face à un gros test cette semaine alors que les traders se préparent à une série de coups de poing qui pourraient voir des traders suspendus aux cordes ou même les assommer. Une salve de banques centrales devrait frapper les fils d’ici mercredi, chacune affichant sa décision de hausse des taux, ses prédictions et sa position monétaire par rapport à la situation économique actuelle. Avec le bond de l’inflation espagnole ce lundi matin, les traders s’accrocheront aux lèvres du président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, pour rechercher des indices si l’inflation aux États-Unis devrait également remonter. Cela indiquerait la fin de la reprise actuelle des actions et des crypto-monnaies.

Le prix du XRP est axé sur le message de retour de l’inflation des banquiers centraux

L’action des prix d’ondulation lundi a fait que les commerçants ont été frappés par une courbe surprise des données économiques européennes, car le plan commercial prévoyait que la nervosité et le stress ne se manifestent que mercredi. Au lieu de cela, les traders ont dû se préparer à des vagues sauvages et massives de prises de bénéfices alors que l’inflation en Espagne bondissait, ce qui a déclenché une réévaluation des prix sur les marchés pour que la Banque centrale européenne (BCE) en fasse plus. Avec la Fed qui devrait apparaître mercredi et les données sur l’emploi aux États-Unis attendues vendredi, les traders seront impatients de voir si Jerome Powell émettra des alertes et ira à l’encontre du consensus du marché d’une hausse de 25 points de base.

XRP profite donc de cette renonciation à la prise de bénéfices et recherche un support proche de 0,3925 $. Ce niveau correspond à la moyenne mobile simple de 200 jours. Un peu moins l’accent sera mis sur 0,3710 $ d’ici jeudi une fois que la BCE et la Banque d’Angleterre sortiront le lendemain de la décision de la Fed. Si toutes les banques centrales continuent de grimper au même rythme et prévoient d’autres hausses pour maintenir l’inflation sous pression, attendez-vous à ce que le marché soit réévalué avec le XRP risquant de plonger vers 0,30 $.

Graphique journalier XRP/USD

Le chiffre de l’inflation espagnole pourrait être une valeur aberrante en raison des retraités du nord de l’Europe qui se déplacent vers le sud pour éviter la facture de chauffage à la maison. Ce pic d’inflation aurait donc pu être ponctuel et indiquerait que l’inflation a encore diminué dans les régions les plus froides de l’Europe. Si tel est le cas, et que les banques centrales annulent déjà ce chiffre dans leurs commentaires, attendez-vous à ce que le XRP revienne rapidement à 0,4228 $ et avance au-dessus avec 0,4800 $ comme objectif de prix pour la semaine prochaine.

Retrouvez un Top 3 de cryptos à acheter et garder en 2023 dans cette vidéo :