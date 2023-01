Les développeurs principaux de Bitcoin encouragent la censure sur la blockchain après un développement axé sur les mèmes | Cryptomonnaie

Les NFT du protocole Ordinaux créés par Casey Rodarmor prennent le contrôle de l’espace de bloc sur la blockchain Bitcoin, encourageant les conversations sur la « censure ».

Les principaux développeurs de Bitcoin, Adam Back et Luke Dashjr, se sont récemment prononcés en faveur de la censure des transactions indésirables utilisant les nouveaux NFT.

Les développeurs et les croyants du BTC ont pesé sur les « inscriptions », y compris 277 artefacts numériques, et ont exhorté les mineurs à censurer les transactions.

Les développeurs principaux de Bitcoin ont critiqué le «protocole Ordinals», un type de NFT lancé sur le réseau principal Ethereum, qui s’est récemment étendu à Bitcoin. Les maximalistes du BTC, qui pensent que le Bitcoin est un actif numérique supérieur par rapport aux autres crypto-monnaies, ont recommandé la «censure» des nouveaux NFT, appelés «inscriptions», sur la blockchain Bitcoin.

Alors que les développeurs d’Ethereum travaillent à rendre la blockchain ETH résistante à la censure, la communauté BTC, les influenceurs et les principaux développeurs exhortent les mineurs à censurer les « transactions indésirables » dans les inscriptions.

Le débat sur la censure de Bitcoin s’ensuit après que les protocoles Ordinals aient introduit les NFT meme sur le réseau principal

Le protocole Ordinals, un projet NFT lancé sur le réseau principal Bitcoin le 21 janvier, a déclenché un débat dans la communauté crypto sur la question de savoir si les «artefacts numériques» de type NFT conviennent à la blockchain Bitcoin.

Le développement a divisé la communauté. Casey Rodarmour, le créateur du protocole Ordinals a annoncé que les « Inscriptions » sont enfin prêtes pour le réseau principal BTC. Le projet de type Rodarmours NFT est décentralisé, immuable, toujours en chaîne et natif de Bitcoin.

Les inscriptions sont enfin prêtes pour le réseau principal Bitcoin. Les inscriptions sont comme des NFT, mais sont de véritables artefacts numériques : décentralisés, immuables, toujours en chaîne et natifs de Bitcoin. https://t.co/a4dK7zdITS — Casey Rodarmor (@rodarmor) 20 janvier 2023

Les inscriptions sont faites sur des satoshis, qui sont suivis et transférés à l’aide de la théorie ordinale, ce qui leur donne des identités individuelles et leur permet d’être suivis et transférés à travers les transactions. Les inscriptions ont commencé à apparaître sur le réseau principal Bitcoin.

Le projet de Rodarmour a divisé la communauté BTC en deux, certains affirmant que le développement offre plus de cas d’utilisation financière pour Bitcoin, tandis que d’autres disent qu’il s’éloigne de la vision de Satoshi Nakamoto de Bitcoin en tant que système de trésorerie peer-to-peer. Certains partisans de Bitcoin et développeurs de base vont encore plus loin et exhortent les mineurs à « censurer » les transactions indésirables.

Les partisans d’Ethereum critiquent l’appel à la « censure » sur la blockchain BTC

Anthony Sassano, un promoteur et développeur d’Ethereum, a appelé la communauté Bitcoin à la « censure ». Alors qu’Ethereum et la communauté de développement de l’ETH considèrent que l’un de leurs objectifs est de rendre la blockchain « résistante à la censure », les principaux développeurs de Bitcoin, tels qu’Adam Back et Luke Dashjr, ont adopté une position différente, annonçant au cours des dernières 48 heures que les mineurs devrait censurer ces transactions sur la blockchain.

Les développeurs principaux de Bitcoin veulent que les mineurs censurent certaines transactions sur Bitcoin parce qu’elles sont « indésirables » Les principaux développeurs d’Ethereum s’efforcent de faire d’Ethereum le registre le plus résistant à la censure qui existe Ils ne sont pas les mêmes — sassal.eth (@sassal0x) 30 janvier 2023

La communauté crypto craint que les utilisateurs ne considèrent les « inscriptions » comme des symboles de statut, ce qui peut empêcher les personnes marginalisées de participer au réseau Bitcoin. Les développeurs s’inquiètent de l’introduction de la culture des mèmes dans Bitcoin, suggérant que les développeurs emportent leur « bêtise » ailleurs.

Peu de temps après, le PDG de Blockstream, Back, fait partie de ceux qui veulent que ces transactions «indésirables» soient censurées. Sassano a tiré sur le PDG de Blockstream a été critiqué par le développeur d'Ethereum Sassano, pour avoir exhorté les mineurs à censurer les transactions d'inscription.



