Prédiction de prix Bitcoin: les traders BTC courent vers les collines alors que l’inflation espagnole saute | Cryptomonnaie

Le prix du bitcoin a chuté de plus de 2 % dans les échanges européens en raison d’une inflation espagnole plus forte.

Les traders de BTC fuient leurs positions alors que les turbulences du marché devraient atteindre un sommet pour l’année.

Attendez-vous à voir le prix du Bitcoin se vendre à 21 969 $ à la recherche d’un support.

Le prix du Bitcoin (BTC) chute dans le commerce européen alors que cette semaine volatile démarre avec des données surprises sur l’inflation espagnole. Les marchés prévoyaient une baisse de 5,7% à 4,97%. Au lieu de cela, l’inflation a bondi à 5,8 %. Cela confirme ce que les banquiers centraux ont crié au cours des dernières semaines et ce que les marchés ont ignoré. La réalité rattrape-t-elle cette semaine ?

Le prix du Bitcoin devrait chuter alors qu’une vague de vents contraires émerge

Le prix du bitcoin rend les commerçants nerveux, car cette semaine pourrait être la plus difficile du premier trimestre 2023. Non seulement la Réserve fédérale américaine, la Banque centrale européenne et la Banque d’Angleterre s’apprêtent à publier leurs prédictions et leur politique monétaire, mais aussi le Le rapport sur l’emploi aux États-Unis arrive vendredi. Il ne pourrait pas y avoir plus de variables disponibles pour déclencher des mouvements de scie circulaire sur le graphique. Ces événements rendront le BTC plus difficile à négocier et pourraient obliger de nombreux commerçants à clôturer la semaine avec une perte, selon l’endroit où le BTC se négocie à la cloche de clôture officielle le vendredi soir.

BTC, quant à lui, a reçu une fausse cassure et un rejet contre 23 878,62 $ et a chuté ce lundi alors que le rallye était sous pression par des prises de bénéfices. L’indice de force relative (RSI) est également en train de chuter et devrait franchir la barrière de surachat à la recherche d’une certaine consolidation. Attendez-vous à ce que le BTC chute à près de 21 969 $ d’ici la fin de cette semaine une fois que tous les événements de la banque centrale et le rapport sur l’emploi aux États-Unis auront été pris en compte.

Graphique journalier BTC/USD

Si les haussiers résistaient aux événements actuels ou si une banque centrale se montrait très favorable et signalait que l’inflation ne peut que baisser à partir d’ici, les marchés sauteraient sur ce récit positif. Attendez-vous à une cassure au-dessus de 23 878 $, et un saut plus élevé confirmerait à nouveau le rallye en s’éloignant de ce niveau pivot. Bien que 28 695 $ restent très élevés et élevés, le niveau de profit sera de retour sur la table au début de cette semaine.

