Le protocole Orbeon attire l’attention de masse alors que la prévente entre dans la quatrième étape : Aave et Fantom voient également une évolution positive des prix | Cryptomonnaie

Les experts recommandent aux investisseurs d’envisager d’entrer au rez-de-chaussée du protocole Orbeon (ORBN) avant la fin de la prévente. Le protocole Orbeon (ORBN) rend accessibles les opportunités d’investissement à un stade précoce dans le monde entier, et le prix de l’ORBN a grimpé de 1400 % au cours de la prévente, passant de 0,004 $ à 0,06 $. De plus, les experts suggèrent également de considérer Aave (AAVE) et Fantom (FTM) comme d’autres investissements intéressants dans l’espace crypto. C’est maintenant le moment idéal pour investir dans ces projets prometteurs et potentiellement récolter des rendements importants dans les années à venir.

Aave (AAVE)

Aave (AAVE) est un protocole de prêt décentralisé et exécuté sur la plateforme ETH. Aave (AAVE) permet aux investisseurs de prêter et d’emprunter de la crypto-monnaie. Aave (AAVE) accorde généralement des prêts avec trop de garanties pour protéger la liquidité des baisses.

Sur la plate-forme Aave (AAVE), les prêteurs peuvent gagner des intérêts sous la forme de jetons Aave (AAVE), la crypto-monnaie native de la plate-forme, en plaçant des actifs numériques dans des pools de liquidités auxquels les emprunteurs peuvent accéder en utilisant leur crypto comme garantie. Sur la plateforme Aave (AAVE), les utilisateurs peuvent prêter et emprunter jusqu’à vingt crypto-monnaies différentes. Cela leur donne plus d’options.

Sa crypto-monnaie native, Aave (AAVE), est une partie importante de son écosystème. Aave (AAVE) est connu pour faciliter un certain nombre d’opérations cryptomonnaies, telles que la gouvernance du réseau, l’interaction des utilisateurs et les frais de paiement.

Fantôme (FTM)

Fantom (FTM) est l’une des rares blockchains à avoir réussi à gérer les effets du trilemme de la blockchain. Fantom (FTM) est évolutif, non basé à un seul endroit et sûr. La plate-forme blockchain fait la même chose qu’Ethereum. Fantom (FTM) permet de créer facilement et à moindre coût des applications décentralisées (dApps) et d’exécuter des contrats intelligents.

Fantom (FTM) est un acteur très important en matière d’évolutivité, de sécurité et de vitesse. Fantom (FTM) est bien connu pour avoir fabriqué Lachesis. Lachesis est un système de preuve de participation qui a été modifié. Il a été créé par la blockchain Fantom (FTM).

Fantom (FTM) utilise une méthode de consensus unique pour s’assurer que le système fonctionne bien et reste sûr. Le jeton Fantom (FTM) est utilisé pour effectuer des transactions sur la plateforme.

Protocole Orbeon (ORBN)

Orbeon Protocol (ORBN) veut changer le fonctionnement du financement participatif en créant la première plateforme d’investissement où des NFT fractionnaires basés sur des capitaux propres seront réalisés. Les investisseurs pourront acheter ces NFT pour aussi peu que 1 $. Cela donnera aux investisseurs du protocole Orbeon (ORBN) une nouvelle façon de lever des fonds.

Orbeon Protocol (ORBN) a une fonction de sécurité intégrée appelée « Fill or Kill » qui protège les utilisateurs. Ce système rembourse les investisseurs du protocole Orbeon (ORBN) si la startup qu’ils ont choisie ne reçoit pas assez d’argent.

Le protocole Orbeon (ORBN) permet d’obtenir plus facilement et à moindre coût de l’argent pour une bonne cause. Il y a de fortes chances que le protocole Orbeon (ORBN) change le secteur du capital-risque en offrant aux startups et aux investisseurs de nouvelles façons de travailler ensemble.

Les détenteurs du protocole Orbeon (ORBN) ont accès à des opportunités d’investissement exclusives, à l’adhésion à des groupes d’investisseurs exclusifs, à des réductions sur les frais de transaction, aux droits de vote dans la gouvernance, au jalonnement et à de nombreux autres avantages.

Après un énorme gain de 1400%, la quatrième phase de prévente du protocole Orbeon (ORBN) est presque terminée. Si cette tendance se poursuit, le prix du protocole Orbeon (ORBN) pourrait augmenter de plus de 2 000 % d’ici 2023.

Cet article est un contenu sponsorisé

