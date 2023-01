Voici à quoi s’attendre du lancement d’AAVE V3 sur le réseau principal Ethereum | Cryptomonnaie

Aave Protocol V3 a été déployé sur le réseau principal Ethereum le 27 janvier, après des tests sur Polygon, Avalanche, Arbitrum et Optimism.

Aave V3 inclut un algorithme d’optimisation du gaz qui, selon les développeurs, réduira les frais de gaz de 20% à 25%.

Les experts ont prédit une évasion haussière massive de l’AAVE après que le jeton a éclaté de sa tendance à la baisse de plusieurs mois.

Aave, un protocole basé sur Ethereum qui propose des prêts cryptomonnaies automatisés aux utilisateurs, a récemment lancé sa version V3 sur le réseau principal. Aave V3 est maintenant en ligne sur Ethereum, offrant à la communauté une version améliorée de l’efficacité du capital et de la liquidité tout en réduisant les coûts du gaz.

Le jeton natif AAVE du protocole est sur la bonne voie pour assister à une cassure haussière selon les experts techniques.

Qu’est-ce qu’Aave V3 : Fonctionnalités et mises à jour depuis la sortie

AAVE V3 est la troisième version du protocole open-source décentralisé construit sur la blockchain Ethereum. La dernière version du fournisseur de prêts cryptomonnaies fait évoluer sa plate-forme DeFi et propose des jalonnements, des prêts flash et une liquidité améliorée à des frais de gaz inférieurs.

Le déploiement d’Aave sur Ethereum est intervenu près d’un an après la troisième itération du protocole de prêt. Aave V3 a été lancé sur six réseaux, dont Polygon, Avalanche, Arbitrum et Optimism, en mars 2022.

La version la plus récente d’Aave est dotée du mode haute efficacité, également appelé « E-Mode ». Avec le mode E d’Aave, les utilisateurs peuvent emprunter davantage en utilisant des garanties corrélées à l’actif qu’ils déposent et empruntent, améliorant ainsi l’efficacité du capital.

Les fonctions d’optimisation du gaz de la mise à niveau V3 visent à réduire les coûts de gaz sur le protocole de 25 %. Depuis le lancement d’Aave V3, la valeur totale verrouillée (TVL) dans la dernière version est de 531,64 millions de dollars.

AAVE V3 TVL de DeFiLlama

Parmi les trois déploiements du protocole Aave, V2 a la TVL la plus élevée à 4,12 milliards de dollars. La TVL d’Aave V2 est en hausse de 25% depuis le début de 2023. La TVL de V3 est en hausse de 20,81% depuis le 1er janvier.

La nouvelle version du protocole DeFi propose également un mode d’isolation, en plus du mode haute efficacité. Les nouveaux actifs peuvent être répertoriés comme isolés dans le protocole Aave V3. Les emprunteurs utilisant une garantie isolée ne peuvent emprunter que des pièces stables qui ont été autorisées par la gouvernance Aave à être empruntables en mode isolé. Malgré les nouvelles fonctionnalités, la V2 continue de montrer la voie, les experts ont identifié ce dont la version V3 a besoin pour dépasser les anciennes.

David E Silverman, Venture Partner chez 3SE Holdings, considère que le déploiement de la version récente est lent. Silverman pense qu’une fois répertoriés les 15 principaux actifs empruntés et fournis sur les anciennes versions, les deux versions seraient proches de la parité. Au 30 janvier, cinq des 15 principaux actifs empruntés et sept des 15 principaux actifs fournis étaient répertoriés sur Aave V3.

Aave V3 a été lancé il y a deux jours sur Ethereum, attirant 23,7 millions de dollars de dépôts. La nouvelle version offre les modes Isolation et Haute Efficacité ainsi que des frais de gaz inférieurs. Mais V2 détient toujours la tête avec un énorme 5,47 milliards de dollars !

Les traders Aave se préparent à une évasion massive dans le jeton

@lidcoin, analyste et expert en cryptomonnaie, note qu’Aave est actuellement au bord d’une évasion haussière massive. Sur la base du graphique ci-dessous, le prix Aave a rompu sa tendance à la baisse de plusieurs mois qui a commencé en juin 2022, les experts estiment qu’une cassure haussière est probable.

Tableau des prix AAVE/USDT 1D

Le prix Aave a atteint la ligne de tendance deux fois dans le passé, mais le prix a continué de baisser. La cassure la plus récente au-delà de la ligne de tendance s’est produite le 16 janvier. L’indice de force relative (RSI) est à 64,54, en dessous du niveau de surachat. Cela implique qu’il y a encore de la place pour une hausse des prix dans l’AAVE.



