Voici pourquoi les baleines Cardano tueuses d’Ethereum perdent leurs avoirs ADA | Cryptomonnaie

Les grands investisseurs de portefeuille du réseau Cardano ont commencé à vendre ou à redistribuer leurs avoirs.

Les baleines de Cardano ont perdu leurs possessions depuis que le tueur d’Ethereum a dépassé le niveau de 0,38 $ le 21 janvier.

Le prix de l’ADA a rompu la tendance baissière de plusieurs mois et le prochain objectif haussier représente une hausse de 10 %.

Cardano, un concurrent d’Ethereum et un réseau de blockchain de preuve de participation, a connu une baisse des avoirs ADA des grands investisseurs de portefeuille. Les baleines détenant entre 1000 000 et 100 000 000 de jetons ADA ont abandonné leurs avoirs Cardano, probablement à la suite de prises de bénéfices après la reprise de janvier.

Les baleines de Cardano perdent des jetons ADA depuis que le prix a atteint 0,38 $

Les grands investisseurs de portefeuille du réseau Cardano, détenant entre 1 000 000 et 100 000 000 de jetons ADA, ont commencé à vendre/redistribuer leurs avoirs en jetons depuis le 21 janvier. Le 21 janvier, le prix de Cardano a franchi le niveau de 0,38 $, une étape importante pour le tueur d’Ethereum. L’altcoin a récupéré ce niveau pour la première fois depuis l’effondrement de la bourse FTX et le marché baissier prolongé de 2022.

Sur la base des données du traqueur de crypto-intelligence Santiment, le nombre d’adresses contenant entre 1 000 000 et 100 000 000 de jetons ADA est passé de 2 860 à 2 828.

Grands portefeuilles d’investisseurs de Cardano

Le graphique ci-dessus révèle comment les baleines ont perdu leurs avoirs – plus récemment mais aussi dans le passé – en prenant des bénéfices lorsque le prix de l’actif a atteint un sommet local.

Depuis le 25 janvier, alors que le prix de Cardano continuait de grimper, les portefeuilles de baleines détenant entre 1 000 000 et 100 000 000 ont chuté de manière constante. Cela suggère que les baleines enregistrent des bénéfices par tranches alors que Cardano tend vers la hausse.

Les traders de Cardano se préparent à ce que le prix de l’ADA remonte à 0,4248 $

Cardano change actuellement de mains juste au-dessus du niveau de 0,39 $. Le tueur d’Ethereum a sans doute inversé la tendance de son marché baissier, du moins à court terme, après avoir dépassé les sommets du 8 novembre à 0,3985 $ avec un volume élevé et une très forte dynamique. Cette décision a favorisé les traders ADA haussiers. De plus, Cardano a dépassé la moyenne mobile exponentielle de 50 jours (EMA).

Graphique des contrats à terme perpétuels ADA/USDT

Comme on le voit sur le graphique ADA/USDT Perpetual Futures ci-dessus, Cardano a imprimé deux hauts et des bas plus élevés consécutifs. S’il y a une poursuite de la tendance haussière de l’ADA, l’EMA de 200 jours à 0,4248 $ est une résistance et une cible haussière pour l’altcoin. La prochaine cible est le retracement Fibonacci de 23,6 % de 0,4740 $.

Il existe une zone de résistance difficile de 0,4287 $ à 0,5585 $. Ce niveau pourrait voir un recul ou un retracement à Cardano et empêcher le tueur d’Ethereum de progresser vers l’objectif de retracement de Fibonacci de 38,2 % de 0,6205 $.

