Pourquoi les traders Ethereum doivent être prudents quant à la vente à découvert d’ETH avant 2 000 $ | Cryptomonnaie

Le prix Ethereum montre une consolidation serrée autour du niveau de résistance de 1 679 $.

Les vendeurs à découvert risquent d’être piégés si l’ETH grimpe pour atteindre l’obstacle de 2 013 $.

L’invalidation des perspectives haussières à court terme se produira si l’altcoin produit une baisse inférieure à 1 512 $.

Le prix d’Ethereum s’est consolidé après que le rallye de janvier se soit calmé après trois semaines. Ce resserrement se poursuit même après que BTC a grimpé de 3 % au cours du week-end. Par conséquent, un pic à court terme de la pression d’achat devrait être probable. Cette décision pourrait propulser l’ETH à franchir des obstacles immédiats, liquidant les premiers traders.

Prix ​​Ethereum entre deux perspectives

Le prix d’Ethereum a été gonflé de 35 % au cours des trois premières semaines de janvier, mais l’élan s’est calmé, entraînant une consolidation serrée pour la semaine suivante. Alors que l’ETH se situe sous la barre des 1 679 $, les acteurs du marché doivent se méfier d’un pic à court terme de la pression d’achat.

Il y a deux raisons pour lesquelles cela se produirait :

les teneurs de marché ou l’argent intelligent sont susceptibles de faire grimper le prix d’Ethereum pour collecter la liquidité restant au-dessus des sommets égaux formés à 1 679 $. La deuxième raison est qu’un nouveau test du niveau psychologique de 2 000 $ inviterait de nombreux investisseurs à réaliser des bénéfices, ce qui ajouterait plus de pression à la baisse.

De plus, cette flambée du prix d’Ethereum se prolongerait, ce qui amènerait l’indice de force relative (RSI) à approfondir la divergence baissière existante. Cette formation technique se produit lorsque la valeur de marché de l’actif sous-jacent augmente face à un momentum déclinant. Une telle évolution indique que l’ascension est construite sur des bases fragiles et risque d’entraîner bientôt un renversement de tendance en faveur des traders.

Par conséquent, les premiers shorts doivent se méfier d’une pompe soudaine du prix Ethereum pour marquer le niveau psychologique de 2 000 $.

Graphique ETH/USDT sur 1 jour

Alors que les perspectives du prix Ethereum sont légèrement baissières, une pompe mineure pourrait encore être en cours. Une rupture prématurée du support de 1 512 $ conduisant à un chandelier quotidien proche en dessous créerait un creux plus bas. Cette rupture dans la structure haussière invaliderait la thèse du pic haussier et confirmerait une opportunité de court-circuiter l’ETH. Dans un tel cas, les niveaux de support de 1 429 $ et 1 331 $ sont de bons niveaux de profit.

D’un autre côté, si le prix d’Ethereum bascule de 2 000 $ dans un plancher de support, cela confirmerait les perspectives haussières et augmenterait la possibilité d’une accélération prolongée jusqu’au prochain obstacle important à 2 730 $.