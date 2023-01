La Cour suprême du Panama se prononcera sur la législation sur les crypto-monnaies | Cryptomonnaie

La Haute Cour va maintenant décider de déclarer le «projet de loi sur la cryptomonnaie» inapplicable ou de l’approuver avec des modifications.

La saga panaméenne des factures de cryptomonnaie a atteint un nouveau chapitre, la Cour suprême du pays devant décider de l’avenir de l’industrie locale de la cryptomonnaie.

Le 26 janvier, le président panaméen Laurentino Cortizo a envoyé la législation sur la cryptomonnaie adoptée l’année dernière à la Haute Cour pour examen, affirmant que le soi-disant « projet de loi sur la cryptomonnaie » viole les principes fondamentaux de la constitution et est inapplicable.

La Cour suprême doit maintenant décider de déclarer le projet de loi n° 697 inapplicable ou de l’approuver avec des modifications.

Selon un communiqué officiel, le bureau du président considère les articles 34 et 36 du projet de loi inapplicables car ils violent la séparation des pouvoirs de l’État et établissent des structures administratives au sein du gouvernement.

Le président Cortizo a également fait valoir que le projet de loi avait été approuvé par une procédure inadéquate après son veto partiel à la législation en juin. À l’époque, le président a fait valoir que le projet de loi avait besoin de plus de travail pour se conformer aux nouvelles réglementations recommandées par le Groupe d’action financière visant à améliorer la transparence budgétaire et à prévenir le blanchiment d’argent.

Un différend entre l’Assemblée nationale du Panama et le gouvernement a porté sur ce projet de loi. En avril, les législateurs panaméens ont adopté une proposition législative visant à réglementer les crypto-monnaies dans le pays, y compris le Bitcoin. Le président Cortizo, cependant, a averti quelques semaines plus tard qu’il ne le signerait pas à moins qu’il n’inclue des règles supplémentaires de lutte contre le blanchiment d’argent (AML).

Le projet de loi a été présenté en septembre 2021, visant à rendre le pays « compatible avec l’économie numérique, la blockchain, les actifs cryptomonnaies et Internet ». Il a été retiré de la commission des affaires économiques le 21 avril et approuvé quelques jours plus tard.

Sur la base de la législation, les Panaméens « peuvent librement convenir de l’utilisation d’actifs cryptomonnaies, y compris, sans s’y limiter, Bitcoin et Ethereum » comme moyen de paiement alternatif pour « toute opération civile ou commerciale ».

Par ailleurs, le projet de loi réglementerait la tokenisation des métaux précieux et l’émission de valeur numérique. La numérisation de l’identité à l’aide de la blockchain ou de la technologie des registres distribués serait également explorée par l’autorité gouvernementale chargée de l’innovation.