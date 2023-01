Hedera Prix Prediction: HBAR a raté l’occasion d’atteindre cet objectif avant le début du fondu | Cryptomonnaie

Le prix Hedera voit son rallye stagner cette semaine.

HBAR voit les traders quitter l’action des prix pour éviter les défis de la semaine prochaine.

Plusieurs risques extrêmes devraient réapparaître, écrasant le rallye de 2023.

Le prix de Hedera (HBAR) a commencé à tirer mais semble chuter comme une pierre maintenant. Tout comme Icarus, qui a volé trop près du soleil, cette fois, Hedera n’est tout simplement pas assez proche de l’objectif de prix projeté pour ce rallye. Avec l’action des prix choquante à 0,08000000 $, les haussiers fuient la scène et les baissiers pourraient reprendre le contrôle.

Le prix de Hedera pourrait chuter comme une pierre dans la tourmente de la semaine prochaine

Le prix Hedera devrait faire face à un mur de vents contraires, non seulement en raison d’un calendrier chargé de données économiques et de décisions de la banque centrale, mais également de tensions géopolitiques. Bien qu’il ait semblé rester silencieux en Russie à cause des gros titres selon lesquels l’Allemagne et d’autres alliés envoient des chars, cela a changé au cours du week-end. Poutine a réuni son conseil de sécurité et montré ses armes supersoniques, et les marchés pourraient voir les tensions s’intensifier à nouveau cette semaine en Ukraine.

HBAR voit ses traders ne pas avoir l’estomac assez solide pour rester dans le rallye et faire face à la fois aux tensions des banques centrales et aux risques géopolitiques. Bien que la moyenne mobile simple à 200 jours et la SMA à 55 jours devraient fournir un support, il est plus que probable que HBAR chutera vers 0,04000000 $ et flirtera avec ce creux de décembre. Le rallye était une tentative de rupture avec 2022, mais ce sentiment pourrait revenir assez rapidement.

Graphique hebdomadaire HBAR/USD

La seule chose qui pourrait voir l’action des prix s’inverser, c’est lorsqu’une ou deux banques centrales deviennent accommodantes et confirment que l’inflation diminue. Cela indiquerait que les facteurs négatifs pour 2022 s’estompent et pourraient déclencher une vague d’offres haussières dans l’évolution des prix. Attendez-vous à ce que HBAR perce 0,08538374 $ et saute plus haut vers 0,10000000 $ à la suite de ce changement.