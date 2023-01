Prédiction de prix Terra Classic: LUNC tourne à la baisse alors que le plafond s’avère trop fort | Cryptomonnaie

Le prix de Terra Classic devrait dépasser 10% pour la semaine alors que les traders se cassent les dents sur le plafond des prix.

LUNC tourne à la baisse à la recherche d’un support.

Avec les turbulences du marché prévues pour la semaine prochaine, un test et une pause en dessous de la moyenne mobile simple sur 55 jours semblent accordés.

L’action des prix de Terra Classic (LUNC) s’est négociée à la hausse avant le début de 2023 en tant que valeur aberrante où d’autres crypto-monnaies s’accumulaient encore pendant l’hiver crypto. LUNC a reçu des rejets fermes sur le dessus, et la décoloration pourrait entraîner davantage de pertes sur le dos de données très emballées. Attendez-vous à ce que mercredi et jeudi soient les jours de négociation les plus difficiles la semaine prochaine, car l’action sur les prix de Terra Classic testera le support important et pourrait casser à la baisse vers 0,000127363 $.

L’action sur les prix de Terra Classic devrait revenir à 2022

Le prix Terra Classic voit les commerçants se préparer déjà pour une semaine très lourde et mouvementée. Après une série de victoires consécutives de quatre semaines, le sentiment a commencé à tourner légèrement la semaine dernière avec une clôture presque plate. Cette même semaine, les traders ont reçu un rejet ferme du côté supérieur, ce qui s’est produit à nouveau cette semaine, ce qui a déclenché une prise de bénéfices massive alors que les traders ont fui la scène pour éviter d’être pris dans l’action des prix la semaine prochaine.

LUNC devrait faire face à de violentes fluctuations mercredi avec la Réserve fédérale américaine et le Super jeudi avec la BoE et la BCE à quelques heures l’une de l’autre. Si ces trois banques centrales communiquent toujours le même message selon lequel l’inflation ne s’affaiblit toujours pas suffisamment et qu’il reste encore beaucoup à faire, LUNC pourrait chuter au plus bas de décembre de l’année dernière, près de 0,000127363 $. Certes, lorsque cette moyenne mobile simple de 55 jours cèderait en tant que support, elle serait suivie d’un mouvement de piqué lorsque la tendance haussière se briserait.

Graphique hebdomadaire LUNC/USD

Les contrats à terme sur les fonds fédéraux américains indiquent un ralentissement de la part de la Réserve fédérale et de Jerome Powell. Si Powell jouait avec cette prédiction alors que les prix des marchés n’augmentaient que de 25 points de base, les marchés se tourneraient en faveur des actifs à risque car il est clair que le niveau pivot pour la Fed est proche, et les actifs à risque obtiennent un tour gratuit pour sauter plus haut, avec 0,000364496 $. Cela indique un saut massif plus haut car la chaîne de l’inflation serait brisée.